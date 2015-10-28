کاهش تیراژ کتاب زنگ هشدار برای مسئولان فرهنگی را به صدا درآورد

به گزارش خبرنگار مهر؛ سید عباس صالحی شامگاه چهارشنبه درآئین افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد مقدس بیان کرد: متاسفانه ناشران و صنعت نشر با مشکلات بسیاری روبرو بوده و دچار رکود مضاعف شده است.

سید عباس صالحی با بیان اینکه تیراژ کتاب در طی شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۲ درصدی همراه است ادامه داد: مشکلات عدیده در حوزه انتشارات به رکود منجر شده و تیراژ کتاب در کشور را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۱ قریب به ۵۴ درصد و در سال گذشته ۵۹ درصد از کتاب‌ها چاپ مجدد شدند بیان کرد: این موضوع حکایت از تیراژ پایین تولید کتاب دارد و این در حالی است که تا دهه ۱۳۸۰ کتاب هایی که چاپ مجدد می شد بیش از عناوین چاپ نخست بود.

وی یادآور شد: این موضوع بدین معنا است که در حال حاضر کتاب ها با تیراژ پایین به چاپ رسیده و متاسفانه به چاپ مجدد نمی رسند.

صالحی رکود در حوزه صنایع فرهنگی را زیان بار تر از صنایع مادی دانست و گفت: با توجه به اینکه در آستانه برخی تحولات اقتصادی در دوران پساتحریم قرار داریم لذا شاهد تغییر در صنایع غیرفرهنگی خواهیم بود و این موضوع نیازمند فعالیت مضاعف در حوزه نشر و مطالبه گری بیشتر رسانه ها است.

وی افزود: همان طور که در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها مسئولان در تلاش برای خروج از رکود و بحران هستند باید در این حوزه نیز تلاش مضاعف داشته باشند.

وی انتخاب مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام را فرصتی مغتنم برای تهیه بسته فرهنگی دانست و ادامه داد: مسئولان باید از این پتانسیل برای خروج از رکود فرهنگی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: استان خراسان رضوی یکی از قطب های فرهنگی کشور است و لذا در حوزه خروج از صنایع فرهنگی باید بیشتر تلاش کند.