توافق هسته ای با ایران جهان را امن تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در موسسه کارنگی حضور یافت و سخنانی درباره توافق هسته ای ایران و مسائل خاورمیانه بیان کرد.

وی در این سخنرانی توافق هسته ای با ایران را برای امنیت جهان مثبت دانست و گفت منطقه خاورمیانه یکی از پر آشوبترین مناطق جهان است ولی ایران دارای امنیت بالایی است.

وی گفت که ساکنان منطقه خاورمیانه به سران خود اعتمادی ندارند و میلیون‌ها نفر در این منطقه در شرایط سخت زندگی می‌کنند. جان کری افزود آمریکا و همپیمانانش و جهان با توافق هسته‌ای با تهران امنیت بیشتری خواهند داشت.

جان کری در سخنرانی خود در جمع اعضای موسسه کارنگی گفت: توافق هسته ای با ایران باعث نخواهد شد رابطه آمریکا با اسرائیل کاهش پیدا کند و سعی می کنیم همکاری های امنیتی خود را با تل آویو افزایش دهیم.

وی با اشاره به به بحران سوریه، نابودی داعش را هدف اصلی این کشور و دیگر کشورهای حاضر در سوریه عنوان کرد. وی اظهار امیدواری کرد مذاکرات صلح سوریه در وین بتواند راهکار مناسبی برای پایان دادن به مناقشه سوریه ارائه کند.

وی گفت با وجود همه راهکارهای موجود تنها راه منطقی، ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه بدون بشار اسد است.