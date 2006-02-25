حجت الاسلام "نجمي" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به خلاء اطلاع رساني به انگيسي زبانان در انعكاس اخبار وواقعيت هاي جنايت سامرا و بيان واقعيتهاي جهان اسلام به انگيسي زبانان، اين وبلاگ از ظهر روز گذشته كار خود را آغاز كرده است.

وي افزود : متاسفانه در انعكاس اخبار براي انگليسي زبان، ابتكار عمل در دست رسانه هاي بيگانه با فرهنگ اسلامي است و آنان در تلاش هستند با نگاه خود كه در اغلب مواقع همراه با تحريف بوده است، به انعكاس اين وقايع بپردازند. اميدواريم بتوانيم با اين حركت بتوانيم حقايق را به ديگران برسانيم و اين عمل بتواند الگويي براي ساير مراكز مانند سايت تبيان و مجمع جهاني اهل بيت باشد تا بتوانند با توجه به امكانات فراوان خود به هدايت افكار عمومي در اين زمينه بپردازند.

مدير وبلاگ "سامرا" گفت : در كنار انعكاس اخبار، در حال دريافت مقالات اختصاصي هستيم كه تاكنون مقاله اختصاصي نادر طالب زاده در اين سايت قرار گرفته و در چند روزه آينده نيز مقالاتي از اساتيد حوزه علميه منشر خواهد شد.

به گزارش مهر آدرس اين وبلاگ كه توسط 3 نفر از طلاب و به زبان انگليسي توليد شده holysamarra.blogspot.com

است.