هلاکت۱۰۰ تروریست درشرق حلب/ پیشروی نیروهای مردمی درحومه الحسکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع محلی از عملیات گسترده ارتش سوریه علیه تروریست ها در نزدیکی شهر السفیره در شرق حلب خبر دادند.

در جریان این عملیات حدود ۱۰۰ تروریست داعش به هلاکت رسیدند. شبکه المیادین نیز در خبری اعلام کرد نیروهای مردمی سوریه کنترل مسیر تل خمیس و الهول در حومه شرقی الحسکه را به دست گرفتند.

از سوی دیگر، پایگاه النشره با اشاره به حملات جنگنده های روسیه علیه تروریست ها در سوریه، اعلام کرد جنگنده های روسی برای اولین بار مواضع تروریست ها را در نزدیکی القنیطره و در مثلث ریف دمشق، درعا و القنیطره را مورد هدف قرار دادند.

این منبع همچنین از آمادگی ارتش سوریه برای آغاز عملیات گسترده در حومه جنوبی حماه خبر داد. پایگاه العهد لبنان نیز در خبری اعلام کرد ارتش سوریه یک خودروی بمب گذاری شده را در منطقه الکرمه در مدینه حمص کشف و ضبط کرد.

این در حالی است که نشست مقدماتی وزرای امور خارجه روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه روز پنجشنبه در پایتخت اتریش برگزار می شود.

«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با اشاره به حضور «محمد جواد ظریف» در نشست وین درخصوص بحران سوریه گفت: بر اساس دعوت به عمل آمده از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سوریه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در رأس یک هیات عالی‌رتبه سیاسی در اجلاس روز جمعه در وین به منظور بررسی اوضاع سوریه حضور خواهند یافت.