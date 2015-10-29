به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر خرم آباد برگزار شد که در آن علاوه بر ارائه پیشنهاداتی برای تشکیل کمیته های مختلف ذیل این کمیسیون از سوی اعضاء همچنین به نامه های مردمی ارسال شده به صحن شورا رسیدگی شد.

نظارت شهرداری خرم آباد نسبت به کار ناظران پروژه ها «صوری» است

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر خرم آباد با اشاره به اینکه تشکیل کمیته های مختلف در دستور کار برنامه های امسال این کمسیون قرار گرفته است اظهار داشت: با تشکیل کمیته های زیرمجموعه کمیسیون عمران دیگر منتظر نخواهیم ماند که شهرداری به شورا خوراک بدهد بلکه این شوراست که برای شهرداری خرم آباد خوراک اجرایی تعریف می کند.

محمد حسین پور با تاکید بر اینکه از این به بعد و در قالب شکل گیری کمیته های مختلف، شورا خط مشی شهرداری را تعیین می کند بیان داشت: متخصصین خوبی در حوزه مدیریت شهری وجود دارد که از این ظرفیت ها در ایجاد کمیته های زیرمجموعه کمیسیون عمران استفاده می شود.

وی عدم نظارت درست بر کار ناظرین از سوی شهرداری خرم آباد را یکی از نقاط ضعف این دستگاه دانست و عنوان کرد: شهرداری تنها برگه های گزارش کار مهندسین ناظر را چک کرده و تخلفات آن ها را به شکل صوری پیگیری می کند که این یک ضعف است.

تشکیل کمیته نظارت بر ساخت و سازها در شهرداری خرم آباد ضروری است

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر خرم آباد افزود: با توجه به اینکه متولی نظارت بر ساخت و سازها علاوه بر سازمان نظام مهندسی، شهرداری نیز است ضرورت دارد این نهاد نظارت های خود را گسترش داده و اجازه ندهد کار ساخت و ساز به شکل غیر استاندارد اجرا شود.

حسین پور تشکیل کمیته نظارت بر ساخت و سازها در شهرداری خرم آباد را امری ضروری دانست و گفت: عدم وجود کمیته فنی در شهرداری خرم آباد یک خلاء بوده که می توان در این کمیته از ظرفیت نیروهای تحصیل کرده در حوزه عمران که اخیرا به استخدام شهرداری درآمده اند استفاده کرد.

حجت الله بهرامی از کارشناسان شهرداری منطقه دو خرم آباد از تشکیل کمیته امور ناظرین در شهرداری خرم آباد خبر داد و گفت: امور ناظرین اخیرا در شهرداری ایجاد شده که با بخش تخلفات ساختمانی ارتباط دارد.

وی افزود: به علت نوپا بودن کمیته امور ناظرین ضعف هایی در آن مشاهده می شود ولی شاید وجود این کمیته باعث شود دیگر به ایجاد کمیته نظارت بر ساخت و سازها در شهرداری نیازی نباشد.

بنا براین گزارش، تصمیم گیری در خصوص تشکیل کمیته نظارت بر ساخت و سازها در شهرداری خرم آباد به جلسه بعدی موکول شد.

لزوم ساماندهی نیروهای شهرداری خرم آباد

امیر حسین پور رئیس اداره بازرسی سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه به برخی مشکلات شهرداری خرم آباد اشاره کرد و گفت: بسیاری از نیروهای شهرداری تنها در حکم کارگزینی شان عناوین شغلی همچون آسفالت کار، بناکار و ... ذکر شده و در عمل اجرای این امور به پیمانکاران خارج از بدنه شهرداری سپرده می شود.

وی بیان داشت: هر کدام از این نیروها برای شهرداری خرم آباد بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند لذا شهرداری برای سامان دهی این نیروها و استفاده بهینه از آن ها باید برنامه داشته باشد.

رئیس اداره بازرسی سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه شورای شهر باید فرهنگ سازمانی شهرداری های مناطق خرم آباد را ارتقاء دهد اضافه کرد: شهرداری های مناطق خرم آباد در ساختمان هایی واقع شده اند که کاربرد اداری ندارند.

عدم برخورد شهرداری خرم آباد با ساخت و سازهای غیر مجاز

حسین پور با انتقاد از اینکه متولی اجرای آسانسورهای شهر مشخص نیست و اگر مشکلی رخ دهد همه نگاه ها متوجه شهرداری خواهد بود اظهار داشت: اداره کل استاندارد با وجود یک نیروی عمرانی چگونه می تواند این موضوع را به تنهایی مدیریت کند بنابراین ضرورت دارد شهرداری خرم آباد و سازمان نظام مهندسی در این زمینه تدابیری اتخاذ کنند.

وی افزود: سازه های نگهبان نیز متولی ندارند و اکثر منازل شهر خرم آباد در حریم های اداره برق قرار دارند لذا اصلاح سیستم حریم های برق نیز امری ضروری است.

مهدی رشیدی از کارشناسان شهرداری منطقه یک خرم آباد نیز وجود ساخت و سازهای غیر مجاز را از معضلات شهر دانست و اظهار داشت: معضلاتی همچون ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر خرم آباد وجود داشته که وجود آن ها امری عادی شده است بع طوریکه هیچ واکنشی از سوی اعضاء شورای شهر و شهرداری برای مقابله با آن ها مشاهده نمی شود.

نمای ساختمانهای ورودی شهر خرم آباد زشت و زننده است

وی از گران بودن قیمت زمین در مناطق شمال شهر خرم آباد گلایه کرد و افزود: در این مناطق علی رغم اینکه امکانات خاصی وجود نداشته و حتی معابر خوبی برای تردد مردم وجود ندارد اما قیمت زمین بسیار بالا بوده و از متری دو تا سه میلیون تومان تجاوز می کند.

رشیدی با بیان اینکه نمای ورودی های شهر خرم آباد زشت و زننده بوده و این برای مرکز شهر امری قابل قبول نیست عنوان کرد: با صرف هزینه هایی نه چندان زیاد می توان چهره ورودی های شهر را زیبا کرد و این مناطق را سر و سامان داد.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه شهر می توان از کلان شهرها الگو برداری کرد افزود: باید از ظرفیت های موجود در بدنه شهرداری در راستای اجرای کارهای تخصصی تر استفاده شود.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر خرم آباد در پایان جلسه گفت: موضوعات و پیشنهادات اعضاء کمیسون عمران بررسی شده و برای اجرای کارهای عمرانی شهر خرم آباد چارچوب مشخصی تعریف خواهد شد.