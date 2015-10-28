تاکید الجبوری بر لزوم وحدت بغداد و اربیل در برابر داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در گفتگو با «یوسف محمد صادق» رئیس اقلیم کردستان عراق درخصوص آخرین تحولات این کشور و اقلیم کردستان عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

الجبوری در این گفتگو بر اهمیت همبستگی و همکاری میان بغداد و اربیل در خصوص مقابله با داعش تاکید کرد.

الجبوری همچنین در دیدار با وزرای کشور، دفاع و رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: زمان حل و فصل مشکلات امنیتی عراق برای فراهم ساختن بستر تحقق ثبات و امنیت در این کشور، فرا رسیده است.

شایان ذکر است، تروریست های داعش از 20 خرداد سال گذشته موصل، دومین شهر بزرگ عراق را به اشغال خود درآوردند که در پی این اقدام دامنه فعالیت ها و جنایات این گروه تروریستی به مناطق کرد نشین و شمال عراق کشیده شد.