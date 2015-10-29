غارت آثار تاریخی یمن به دست شاهزاده سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سام پرس، شاهزاده سعودی به نام «عبدالعزیز بن فهد آل سعود» اقدام به ربودن ۶۳ اثر تاریخی از یمن و قاچاق آنها به لندن و تلاش برای فروختن این آثار باستانی و تاریخی کرده است.

این منبع اعلام کرد: شاهزاده سعودی با همدستی عبدر به منصور هادی و حامیان وی اقدام به خروج آثار باستانی از یمن کرده است.

بر این اساس، وی با برپایی مناقصه ای در لندن در حال تلاش برای فروش این آثار به قیمت صدها میلیون دلار بوده است.

اخیرا نیز رسانه ها از دستگیری یک شاهزاده سعودی دیگر در لبنان که قصد داشت دو تن مواد مخدر را با استفاده از هواپیمای شخصی خود جابجا کند خبر دادند.