«مارتین کوبلر» نماینده جدید سازمان ملل در لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، «مارتین کوبلر» دیپلمات آلمانی را به عنوان نماینده جدید سازمان ملل در امور لیبی منصوب کرد.

بان کی مون در نامه ای این انتصاب را به اعضای شورای امنیت اعلام کرد. کوبلر ۶۲ ساله پیشتر نیز سفیر آلمان در عراق و مصر بود و به مدت دو سال نیز ریاست هیئت سازمان ملل در کنگو را بر عهده داشت.

وی معاون نماینده سازمان ملل در امور افغانستان در سال ۲۰۱۰ و نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۱۳ بوده است.

این در حالی است که تلاش های «برناردینو لیون» نماینده پیشین سازمان ملل در لیبی برای بهبود روند سیاسی این کشور ناکام ماند، چنانکه وی در آغاز اکتبر سال جاری توافق طرف های لیبایی برای تشکیل دولت وحدت ملی در دو سال خبر داد، اما اندکی بعد پارلمان طبرق و پس از آن پارلمان طرابلس از پذیرش این طرح سرباز زدند.