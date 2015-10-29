۷ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۴

بخشدار گل‌تپه:

۲شهید گمنام در پارک «صبا» شهر گل‌تپه به خاک سپرده می‌شوند

همدان - بخشدار گل‌تپه با اشاره به اینکه گل‌تپه امسال میزبان دو شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود، گفت: این ۲ شهید گمنام در پارک «صبا» شهر گل‌تپه به خاک سپرده می‌شوند.

ابراهیم دهقانی خواه در گفتگو با مهر اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت در دین اسلام دربردارنده مجموعه‌ای از آگاهی‌ها، باورها، اعتقادات و اعمالی است که موجب تقرب انسان به عالی‌ترین درجه کمال یعنی انتخاب آگاهانه مرگ درراه خدا می‌شود.

دهقانی خواه افزود: در نگرش اسلامی، شهادت درراه خدا از قداست و اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: باید یاد شهدا را زنده نگاه‌داریم و به توصیه‌های آن‌ها عمل کنیم و ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم.

دهقانی خواه اضافه کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اندیشه‌ها، الگوهای اخلاقی و رفتاری برگرفته از قران، روایات و احادیث نیاز به یک شرایط و فضای مناسبی دارد تا مورد تأمل و شناخت صحیح تمامی اقشار مردم در سطوح مختلف جامعه قرار گیرد و با اقبال حداکثری روبرو شود.

وی در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای تشییع پیکر این دو شهید دفاع مقدس عنوان کرد: پیکر شهیدان امروز از میدان خاتم‌الانبیا تا بلوار فرهنگیان و در ۸ روستای اطراف این منطقه تشییع و در پارک «صبا» گل‌تپه خاک‌سپاری خواهند شد.

بخشدار گل‌تپه در ادامه بر حضور باشکوه و گسترده مردم در این مراسم تأکید و حضور در این مراسم را نشان از دفاع از ارزش‌ها، باورها و اعتقادات اسلامی عنوان کرد.

