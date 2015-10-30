۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۹

وقتی بردلی کوپر آشپزی می‌کند

بردلی کوپر پس از ایفای نقش تک تیرانداز آمریکایی در عراق، در فیلم تازه اش سرآشپز مستاصلی به نام آدام جونز است که تلاش می کند موفقیت قبلی اش را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فیلم «سوخته» با بازی بردلی کوپر آمریکایی، سیینا میلر و اما تامپسون بریتانیایی، دانیل برول آلمانی و عمر سای فرانسوی از بازیگران بین المللی بهره می برد.

و اما ماجرا از آن قرار است که بریز و بپاش و خوشگذرانی های کلان، رستوران ممتاز و موفقیت آدام جونز در پاریس را نابود کرده است. او مصمم است همه چیز را از اول در لندن بسازد.

در افتتاحیه فیلم «سوخته» در نیویورک، بردلی کوپر گفت اولین تجربه او در رستوران و آشپزی به ۱۵ سالگی و پیشخدمتی در یک رستوران یونانی بر می‌گردد. او افزود: همیشه آشپزی را دوست داشتم. در هجده سالگی در رستورانی کمک آشپز بودم و سرآشپز پسر جوانی بود که تازه از فرانسه برگشته بود و ایده هایی جالبی داشت. یک جورهایی شبیه شخصیت فیلم بود.

سیینا میلر در نقش هلن می گوید برای آمادگی این نقش، نزد سرآشپزهای ممتاز آموزش دیده است. بازیگر ۳۳ ساله بریتانیایی گفت: درباره آشپزها مطالعه کردم. برای دیدن نحوه کار رستوران های بزرگ ساعت ها آنجا رفتم و با آشپزهای زن و مرد زیادی گفتگو کردم و در حرکات آنها دقت کردم. کار سختی نبود برای اینکه آشپزی، غذا و غذا خوردن را دوست دارم.

فیلم «سوخته» در سینماهای دنیا در اکران است.

کد مطلب 2952723

