به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در نشست وین شرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این نشست که قرار است امروز در شهر وین اتریش برگزار شود، به منظور یافتن راهکاری برای برون رفت از بحران کنونی سوریه برگزار می شود.

دورنخست نشست چهارجانبه روز جمعه هفته گذشته با حضور وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه در وین برگزار شد. طرف های شرکت کننده در این نشست در پایان نتوانستند بر سَر مسأله بقا یا عدم بقای بشار اسد در قدرت به توافق برسند. عربستان سعودی همچنان بر لزوم عدم نقش آفرینی اسد در دولت انتقالی سوریه تأکید دارد؛ این در حالی است که مقامات مسکو بر لزوم حضور اسد در هرگونه راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه تأکید می کنند.

گفتنی است، دور دوم نشست وین امروز پنجشنبه با حضور «سرگئی لاوروف» و «جان کری» وزرای امور خارجه دو کشور روسیه و آمریکا و نیز برخی از مقامات ارشد کشورهای اروپایی و عربی برگزار شود.