‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه مطبوعات، ستاد برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، آئین‌نامه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات را منتشر و تصریح کرد که ‌رعایت این آئین‌نامه در ارزیابی و انتخاب غرفه‌های برتر، تعیین کننده خواهد بود.

نکته مورد تاکید ستاد نمایشگاه که پیش‌تر نیز اعلام شده، آماده‌سازی غرفه‌هاست که بر این اساس، حداکثر زمان آماده‌سازی غرفه‌های پیش ساخته، ساعت ۲۱ روز ۱۳ آبان و برای غرفه‌های خودساز، ساعت ۲۱ روز ۱۴ آبان در نظر گرفته شده است.

بر اساس این بند، چنانچه متقاضیان چیدمان کلّی غرفه خود را در این زمان‌ها تکمیل نکرده باشند، به منزله انصراف تلقی می‌شود و تردد در محل بعد از این ساعت طبق ضوابط مصلی محدود خواهد شد.

همچنین چنانچه متقاضیان حضور در نمایشگاه، انصراف دهند فقط نیمی از مبلغ واریزی (در هفته پایانی آبان ماه) به آنها عودت می‌شود.

متن کامل آئین‌نامه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.