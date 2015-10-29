به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله توکلی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم و درگذشتگان فاجعه منا در محل مسجد صاحب الزمان(عج) خیابان رازی خرم آباد اظهار داشت: حادثه ای که در منا اتفاق افتاده و منجر به جان باختن مظلومانه هزاران حاجی احرام بسته در امن ترین و مقدس ترین نقطه جهان شد در جهان اسلام با دهه امامت و ولایت مصادف شده و دو عید قربان و غدیر را به کام همگان تلخ کرد.

وی عنوان کرد: آل سعود سرنگونی مردم مظلوم یمن، عراق، سوریه و بحرین را به جای خدمت رسانی به حجاج اولویت کار خود قرار داده و در میزبانی از حجاج بیت الله الحرام عملکرد بسیار ضعیفی داشت.

جنگ نیابتی وهابی های تکفیری در منطقه

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به ایجاد جنگ نیابتی در منطقه اشاره کرد و ادامه داد: وهابی های تکفیری به نیابت از شیطان بزرگ آمریکا مردم مظلوم را به خاک و خون کشیده و تابع هیچ گونه قوانینی نیستند.

سردار توکلی تصریح کرد: امروز خبیث ترین انسان ها در برخی کشورهای منطقه حاکم هستند که بقای آنها نیازمند حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است و برای جلب رضایت شیطان بزرگ حاضرند دست به هر جنایتی بزنند.

وی با بیان اینکه دشمنان هدفی جز غارت منابع، تضعیف ارتش منطقه و تجزیه کشورهای محور مقاومت را ندارند، افزود: امروز که کشور ما از بحران های ۳۶ ساله عبور کرده ساده لوحی است اگر تصور کنیم جنگ تمام شده و با دشمن درگیری نداریم.

سردار توکلی بیان داشت: باید بپذیریم و باور کنیم که جنگ همچنان ادامه دارد و فقط شکل آن تغییر پیدا کرده است.

عده ای به جای همدلی و همزبانی با ملت فریب غرب را خورده اند

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری ابتدای سال دورنمایی را برای ما ترسیم کردند، عنوان کرد: اما به وضوح در جامعه می بینیم که عده ای فریب خورده و ساده لوح، شیفته فرهنگ غرب شده و به جای همدلی و همزبانی با ملت فریب غرب را خورده اند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اینکه ایستادگی ملت بزرگ ایران باعث شد دشمنان ما پای میز مذاکره بیایند، ادامه داد: تصمیم گرفته ایم به دشمن اعتماد نکرده و بر پایه اقتصاد مقاومتی نیازمندی های مصرفی مان را خودمان تولید کرده و به سرمایه گذاران غربی اعتماد نکنیم.

سردار توکلی با بیان اینکه باید روزنه های تهدید دشمن را شناخته و ببندیم، تصریح کرد: امروز اگر عده ای غرب گرا به دنبال این هستند که مسئله هسته ای را سیاست های منطقه ای ایران پیوند دهند در اشتباه هستند چراکه مقام معظم رهبری فرمودند ما فقط در مسئله هسته ای مذاکره کرده و باید از مظلومان عالم دفاع کرده و در مسیری که امام(ره) و انقلاب اسلامی برای ما ترسیم کرده گام برداریم.

الگوی گیری جهان از ایستادگی و مقاومت ملت ایران

وی ایستادگی و مقاومت را علت الگو شدن انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و جهان دانست و افزود: امروز که سالها از واقعه عاشورا می گذرد همه ما غبطه می خوریم که کاش آنجا حاضر بوده و یاری اماممان را می دادیم اما اکنون همان صحنه و شرایط پیش روی ماست و با دیدن جنایت های گروه های تکفیری تفاوتی در دشمن دیروز امروز وجود ندارد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با ییان اینکه دفاع از حرم اهل بیت(علیهم السلام) تکلیف همه ماست، خاطرنشان کرد: گروهک هایی مانند داعش و القاعده و... دست نشانده شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی هستند و تمام توان خود را به کار گرفتند تا شیعه را نابود کنند