بارش باران درمحور کرج-چالوس/داشتن زنجیر چرخ الزامی است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای استان ازجمله محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - کرج - قزوین روان و عادی است.

وی در ادامه با اعلام اینکه در برخی نقاط از محور کرج - چالوس شاهد بارندگی هستیم، گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در این محور الزامی است و پلیس‌راه از تردد خودرو بدون زنجیر چرخ جلوگیری می‌کند.

اکبری به محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اشاره کرد و گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۶ آبان ماه تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ آبان ماه از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور کرج - چالوس

به گفته رییس پلیس‌راه البرز در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع می‌شود.

اکبری تردد انواع وسیله نقلیه را از ساعت ۱۴ روز جمعه ۸ آبان ماه تا ساعت ۲۴ همان روز از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع اعلام کرد و گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز جمعه ۸ آبان ماه تا ساعت ۲۴ همان روز از ۱۵کیلومتری جنوب مرزن آباد «دزدبن» به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه می‌شود.

رییس پلیس راه استان البرز در پایان از همه رانندگان خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری ایمن را برای خود رقم بزنند.