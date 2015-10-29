ارائه آموزش تخصصی «روش تحقیق» برای اساتید علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا خانکه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هدف از تدوین و اجرای این برنامه را ارتقای کیفی سطح علمی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه دانست تا از این طریق، درخصوص مباحث مربوط به روش شناسی تحقیق به روز شوند.

وی با اشاره به ویژگی های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان دانشگاه تخصصی در حوزه های توانبخشی، سلامت و رفاه اجتماعی و سلامت روان، افزود: با توجه به این جایگاه، دانشگاه می تواند محور سیاستگذاری امور توانبخشی باشد و لازم است اساتید با روش های جدید و پروتکل های تخصصی آشنا شوند.

خانکه خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند ، و لذا حرکت دانشگاه به سمت جذب نیروهای پسادکترا ، پزشک پژوهشگر و ... است که تحقق آن ، نیازمند همکاری اساتیدی است که به لحاظ مباحث تحقیقاتی کاملا توانمند باشند.

وی اظهار داشت: ۱۰ پودمان برای اجرای این برنامه پیش بینی شده که هر یک از اساتید با شرکت در تمامی ۱۰ پودمان، حائز دریافت گواهی نامه فلوشیپ روش تحقیق شده و اساتیدی که در برخی از پودمان ها شرکت کنند، گواهینامه همان پودمانی که شرکت کرده اند، دریافت خواهند کرد.

دکتر کشوار، مدرس این کارگاه آموزشی با بیان اینکه برنامه «فلوشیپ روش تحقیق» هنوز در همه دانشگاه ها اجرایی نشده است، یادآور شد: این برنامه از جمله برنامه های زیرساختی در تولید علم و ارتقای کیفیت امور پژوهشی است.