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۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

رئیس پلیس راه استان ایلام:

تردد در محورهای ارتباطی ایلام کند است/تونل کربلا ریزش کرد

تردد در محورهای ارتباطی ایلام کند است/تونل کربلا ریزش کرد

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام از کند بودن تردد در محورهای ارتباطی ایلام خبر داد و از رانندگان خودرو های عبوری خواست تا جوانب احتیاط را رعایت کرده و با صبر و حوصله رانندگی کنند.

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:خوشبختانه تاکنون حادثه مرگباری در سطح جاده های استان رخ نداده، ولی بارش های شب گذشته باعث شده که برخی محورهای مواصلاتی استان با ريزش کوه و انسداد مسیر روبرو شوند.

رئيس پليس راه ايلام تصریح کرد: در محور ايلام - مهران بعد از تونل راه کربلا، ريزش کوه باعث مسدود شدن دو ساعته اين محور شد که با تلاش راهسازی اين مسير فعلاً باز شده ولی تردد با کندی ادامه دارد.

سرهنگ نورالله خادم  رئيس پليس راهنمايی و رانندگی ايلام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار به رانندگان از مردم خواست از تردد غير ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

وی با اشاره به وقوع چند ققره تصادف خسارتی در سطح شهر ايلام از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

وقوع سيل علاوه بر کندی تردد در سطح معابر درون شهری و جاده های مواصلاتی استان ايلام خساراتی را به زير ساخت های شهری و روستايی استان نيز وارد کرده است.

در اثر وقوع سيل  تاکنون دو نفر جان خود را از دست داده و يک نفر نيز مجروح شده است.

شدت بارندگی با توجه به کوهستانی بودن شهر ايلام، وجود سيل بندهای زياد و شيب برخی معابر خسارات زيادی را به دنبال داشته و آب برخی نقاط شهر ايلام را در بر گرفته به گونه ای که تردد در آن امکان پذير نيست.

کد مطلب 2952813

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