وقتی تغییر کاربری مزارع گزارش نمی شود/ کم بودن سرانه ورزشی تنکابن

خبرگزاری مهر - گروه استانها: جلسه شورای اداری شهرستان تنکابن صبح پنجشنبه با حضور مسئولان بخشهای مختلف در این شهرستان برگزار شد و در این نشست دستگاههای مختلف به بیان دغدغهها و مشکلات پرداختند.
نارضایتی از گزارش نشدن برخی تغییر کاربری اراضی، پایین بودن سرانه ورزشی، آمادگی برای مقابله با سرمای زمستانه ازجمله مسائلی بود که از سوی برخی مدیران شهرستان مطرحشده است.
شهاب لهراسبی رئیس حوزه قضایی بخش نشتاء شهرستان تنکابن در این جلسه، پیشگیری از وقوع جرم را ازجمله اهداف قوه قضایی برشمرد و گفت: با همکاری دستگاههای مختلف این قابلیت دوچندان میشود.
وی بابیان اینکه دستگاههای زیای درزمینهٔ پیشگیری از وقوع جرم فعال هستند از غفلت برخی دستگاهها انتقاد کرد و گفت: جهاد کشاورزی درزمینهٔ تغییر کاربری تکلیف قانونی دارد اما برخی مواقع، تغییرات گزارش نمیشود یا در آمارها تناقض وجود دارد.
به گفته لهراسبی، بهعنوان نمونه برخی مواقع تغییر کاربری 150 مترمربع گزارش میشود ولی پنج هکتار گزارش نمیشود.
وی بابیان اینکه جهاد کشاورزی حق اعلام رضایت را ندارد تصریح کرد: در صورت تشکیل پرونده حقوقی، حق اعلام رضایت با دادگستری است.
رئیس حوزه قضایی بخش نشتاء همچنین با اشاره به سرقت سیمهای برق و کابل بابیان اینکه بسیاری از مناطق جرم خیز از سوی نیروی انتظامی مشخصشده است، تصریح کرد: اداره برق بهراحتی میتواند تدابیر لازم برای پیشگیری را در این مناطق اتخاذ کند.
قطعی گاز نخواهیم داشت
هژبر جوادی رئیس شرکت گاز تنکابن نیز بابیان اینکه زمستان سختی را پیش روی خواهیم داشت، بیان داشت: با تدابیری که صورت میگیرد، قطعی گاز در بخش مسکونی را نخواهیم داشت.
وی خواستار توجه به مواردی ایمنی در ساختمان شد و تصریح کرد: منازلی که از درب و پنجره دوجداره استفاده میکنند حتماً از پکیج استفاده کنند.
یدالله صالحی رئیس جمعیت هلالاحمر تنکابن نیز با اشاره به هدفتهپدافند غیرعامل با اظهار اینکه اعتقاد به موضوع پدافند غیرعامل باعث ارتقا بیشتر امنیت کشور خواهد شد، گفت: در این منطقه در حوادث غیرمترقبه شاهد خسارت فراوانی هستیم و در تابستان هم شاهد سیلابی شدن رودخانهها هستیم.
وی اظهار داشت: برای پیشگیری باید مخاطرات را بشناسیم و امکانسنجی داشته باشیم زیرا امروزه درکشورهای توسعهیافته با پیشگیری از وقوع حوادث به دنبال پایداری توان دفاعی هستند.
عقب افتادگی سرانه ورزشی تنکابن
روحالله شکوهی رئیس اداره ورزش و جوانان تنکابن نیز، مهمترین اهداف این اداره را ایجاد زیرساختهای مناسب و توسعه ورزش همگانی در شهرها و روستاها برشمرد و گفت: در حوزه قهرمانی تعداد زیادی از ورزشکاران این شهرستان صاحب عناوین کشوری وجهانی شدهاند و گروههای ورزشی زیادی در لیگهای استانی و کشوری حضور دارند.
شکوهی بیان کرد: جدای از بحث ورزش همگانی و قهرمانی در بحث اخلاق نیز برنامههای فرهنگی با همکاری نهادها وادارات فرهنگی این شهرستان انجامشده است.
وی سرانه ورزشی این شهرستان را 90 سانتیمتر بیان و تصریح کرد: ازنظر سرانه ورزشی تنکابن از استاندار جهانی عقبافتاده است.
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