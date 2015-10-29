استان البرز دو نماینده در مجلس خبرگان رهبری خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز، حجت الاسلام و المسلمین روحی یزدی در جلسه نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز اظهار کرد: پیش از این استان البرز در مجلس خبرگان یک نماینده داشت ولی به تناسب جمعیت، در دوره آینده دو نماینده از استان در این مجلس حضور خواهند داشت و این در حالی است که تعداد نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی افزایشی نداشته و همان سه نماینده خواهد بود.

وی به وظایف خطیر و دشوار اعضای هیئت نظارت در این انتخابات اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح این وظایف دارای چندین محور مهم است نخسین محور مسئله تهدیدات است البته این تهدیدات طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و مسئولان بلند پایه نظامی هیچ گاه حمله و تهدید نظامی نخواهد بود.

رییس هیئت نظارت برانتخابات استان البرز دومین محور از وظایف اعضای هئیت نظارت را حفظ اعتماد عمومی دانست و افزود: دشمنان همواره در تلاش هستند تا اعتماد عمومی مردم را از نظام سلب کنند. مردم اگر بی اعتماد شوند در هیچ یک از مشارکت های عمومی از جمله انتخابات حضور نخواهند داشت.

وی روش مقام معظم رهبری در جلب اعتماد عمومی را استفاده از جمله « آرا مردم در انتخابات حق الناس است» دانست و تعبیر معظم له را اینگونه بیان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حتی برای یک روز انتخابات به تأخیر نیفتاده است و این مصداق واقعی حق الناس و نظارت استصوابی شورای نگهبان برای حفظ حق الناس است.

حجت الاسلام و المسلمین روحی یزدی در ادامه سومین محور از وظایف اعضای هئیت نظارت را حفظ انسجام و جلوگیری از تفرقه و چند قطبی شدن جامعه دانست و ادامه داد: فصل الخطاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی سخنان مقام معظم رهبری است که باید همه از سخنان معظم له تمکین کنند.

رییس هیئت نظارت برانتخابات استان البرز بسیاری از فشارها بر جمهوری اسلامی را به خاطر دفاع از مستضعفین در سراسر جهان دانست و به این سخن مقام معظم رهبری در این زمینه که فرموده اند «تا زمانی که مردم مظلوم جهان بخواهند نظام جمهوری اسلامی از آنان دفاع خواهد کرد» اشاره کرد و گفت: ارزش نظام مقدس جمهوری اسلامی بالاست و باید انقلابی بماند.

وی چهارمین محور از وظایف اعضای هیئت نظارت را حفظ اقتدار دفاعی کشور دانست و افزود: حفظ این اقتدار ۲ اثر دارد یکی جنبه بازدارندگی و دیگری پیش برنده است چرا که این موضوع باعث می شود حرف نظام در مجامع بین الملل به کرسی بنشیند.

حجت الاسلام و المسلمین روحی یزدی پنجمین محور از وظایف اعضای هیئت نظارت را شناخت و معرفی آسیب ها دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری درباره شناخت آسیب ها به این جمله اشاره داشته اند که «بعضی ها می خواهند نظام از درون استحاله شود ولو در رأس نظام یک معمم باشد.»

حجت الاسلام و المسلمین روحی یزدی در ادامه به نقش جاسوسان در کشور اشاره نیز اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر حضور جک استرا در قالب توریست آن هم در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی در شهر های یزد، شیراز، اصفهان و تهران دارای معانی بسیاری است فردی که در زمان صدارتش تمامی مسائل داخلی و خارجی با نظر مستقیم وی اجرا شده است حال در داخل ایران آزادانه چه می کند بر کسی پوشیده نیست و این نشان از آن دارد که دشمن از نفوذ در داخل ایران ناامید نشده است.

وی با اشاره به اظهارات جیسون رضائیان درباره فتنه های آینده به همگان هشدار داد تا هوشیاری خود را نسبت به فتنه های آینده حفظ کنند و فتنه را منحصر به گذشته و سال ۸۸ ندانند.

وی در پایان سخنان خود تأیید برجام توسط مقام معظم رهبری را نرمش قهرمانه از سوی معظم له دانست و گفت: در اوج تصویب برجام شلیک موشک عماد نمونه ای بارز در راستای رفع تهدیدات دشمنان بود که توسط نیروی های نظامی به رخ دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی کشیده شد.