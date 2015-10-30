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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

رئیس مجلس در پیامی اعلام کرد:

شگفت‌سازی ورزشکاران ناشنوا در آسیا موجب خرسندی ملت ایران شد

شگفت‌سازی ورزشکاران ناشنوا در آسیا موجب خرسندی ملت ایران شد

رئیس مجلس شورای اسلامی کسب مقام چهارمی ایران در بازی‌های آسیایی را به ورزشکاران و ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس در پیامی کسب مقام چهارمی ورزشکاران در هشتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان ۲۰۱۵ را تبریک گفت، که متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب مقام چهارمی در هشتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان ۲۰۱۵ از سوی جوانان شجاع و دلاور کشورمان موجب مباهات گردید. اگر چه سال‌هاست قدرت‌نمایی و افتخارآفرینی جوانان عزیز در عرصه مسابقات ورزشی را شاهد هستیم، اما اکنون کسب ۴۴ مدال برای اولین‌بار در طول تاریخ ورزش کشور از سوی ورزشکاران ناشنوا موجب خرسندی ملت ایران شده است.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این موفقیت را به ملت شریف ایران، ورزشکاران، مربیان و کادر فنی و بالاخص جامعه ناشنوایان تبریک گفته، امیدوارم شاهد استمرار پیروزی‌ها و درخشش این جوانان برومند کشورمان باشیم.

کد مطلب 2952841

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