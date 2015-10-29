بهمن نکیسا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد بندر خارگ طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: طی این مدت، در مجموع ۴۱ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۰۴ تن کالای نفتی و غیر نفتی در خارگ تخلیه و بارگیری شد.

وی ادامه داد: از مجموع عملیات انجام شده در این بندر طی هفت ماه اول سال جاری، ۴۱ میلیون و ۶۴۱هزار و ۸۸۵ تن مربوط به کالاهای نفتی و ۲۸۴ هزار و ۲۱۹ تن به مواد غیر نفتی اختصاص دارد.

نکیسا اضافه کرد: طی این مدت یک‌هزار و ۵۲۵ فروند شناور در این بندر تردد داشته‌اند که ۴۷۲ فروند آنها بالای هزار تن و یک هزار و ۵۳ فروند زیر هزار تن است که بیانگر رشد ۶.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

وی بیان کرد: طی مدت یاد شده، در زمینه جابجایی مسافر نیز بیش از ۱۱۳ هزار و ۷۰۶ هزار نفر مسافر در مسیرهای دریایی خارگ - بوشهر و خارگ - گناوه جابجا شده‌اند که در این حوزه نیز شاهد افزایش ۱۱.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ هستیم.

رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ اضافه کرد: در حال حاضر سه فروند شناور با ظرفیت ۳۰۰ صندلی که توسط بخش خصوصی خریداری شده‌اند، در جابجای مسافر در مسیر خارگ - گناوه مشغول به فعالیت هستند.

وی اعلام کرد: طی همین مدت نیز ۹ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو توسط چهار فروند شناور لندینگرافت در مسیر خارگ - گناوه جابجا شده‌اند.