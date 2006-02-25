جزئيات توزيع كارت آزمون دستياري فوق تخصصي اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون كتبي بيست وسومين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي در كليه رشته هاي اعلام شده راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 11 اسفند ماه جاري به صورت متمركز در محل دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران برگزار مي شود.

اين آزمون در 21 رشته مختلف از جمله جراحي اطفال، قلب و عروق، چشم و ... در يك حوزه امتحاني واحد برگزار خواهد شد.

تعداد شركت كنندگان در بيست و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي 642 نفر است كه از اين تعداد 206 نفر پذيرفته مي شوند.

اطلاعات مربوط به نوع و محل برگزاري آزمون شفاهي كه در روزهاي 12و 13 و 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد، نيز در راهنماي جلسه آزمون كتبي در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.