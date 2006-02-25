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۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۶

از سوي وزارت بهداشت :

جزئيات توزيع كارت آزمون دستياري فوق تخصصي اعلام شد

جزئيات توزيع كارت آزمون دستياري فوق تخصصي اعلام شد

كارت ورود به جلسه آزمون دستياري فوق تخصصي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 9 و 10 اسفند ماه جاري از ساعت 9 تا 17 در محل دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران توزيع مي شود و آزمون روز پنجشنبه 11 اسفند در همين محل برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون كتبي بيست وسومين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي در كليه رشته هاي اعلام شده راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 11 اسفند ماه جاري به صورت متمركز در محل دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران برگزار مي شود.

اين آزمون در 21 رشته مختلف از جمله جراحي اطفال، قلب و عروق، چشم و ... در يك حوزه امتحاني واحد برگزار خواهد شد.

تعداد شركت كنندگان در بيست و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي 642 نفر است كه از اين تعداد 206 نفر پذيرفته مي شوند.

اطلاعات مربوط به نوع و محل برگزاري آزمون شفاهي كه در روزهاي 12و 13 و 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد، نيز در راهنماي جلسه آزمون كتبي در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.

کد مطلب 295287

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