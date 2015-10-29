۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۴۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خبرداد:

اعزام ۳۵۱ مبلغ بومی و غیربومی به مناطق مختلف کردستان

سنندج-مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از اعزام ۳۵۱ مبلغ بومی و غیربومی به مناطق مختلف استان کردستان در ایام محرم الحرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه با بیان این مطلب اظهار کرد: این تعداد مبلغ اعم از مبلغین حوزه علمیه برادران و مبلغات حوزه علمیه خواهران هستند که در برنامه های ایام محرم سطح استان مشغول به تبلیغ آموزه های دینی و اهداف قیام امام حسین بودند.

وی با اشاره به اینکه قبل از ایام محرم جلسه ستاد شئون استان در دفتر نماینده ولی فقیه کردستان برگزار شد، بیان کرد: اعزام مبلغین و مبلغات به مناطق مختلف استان براساس مصوبات این جلسه انجام گرفت و مهندسی برنامه های دینی ایام عاشورا منبعث از مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی شکل گرفت که این ستاد هم در استان و هم در شهرستان‌ها با محوریت عاشورا اباعبدالله الحسین(ع) در آستانه ماه محرم تشکیل شد.

وی حضور هیئات حسینی در خیابانهای سنندج و سایر شهرستان‌های استان و استقبال گرم و معنوی مردم شریف استان در برنامه های عزاداری هیئات حسینی و همچنین توزیع نذورات توسط مردم عاشورایی کردستان بین عزاداران را از برنامه های مردمی این استان ذکر کرد و گفت: علاوه براین برپایی نماز ظهر عاشورا، سیاهپوش کردن خیابان‌ها و معابر، تشکیل خیمه‌ها و برپایی ایستگاه‌های صلواتی نمونه ای دیگر از فعالیت‌های مردم شریف استان کردستان بود که در عزاداری امام حسین(ع) انجام شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: در استان کردستان خوشبختانه عزاداری‌ها در کمال متانت و با منطق بالا انجام شد و آسیب های عزاداری در این استان به حداقل ممکن و در حد صفر بود.

حجت‌الاسلام آزادیخواه یادآور شد: شبکه هیئتی استان متشکل از ۶۰۰ هیئت حسینی و ۶۰۰ ستایشگر و مادح اهل بیت علیهم السلام بود که در تمامی برنامه های ایام محرم و مناسبت های دینی و ملی فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: مراسم حسینیه سنندج با مدیریت و نظارت نماینده ولی فقیه در استان و با حضور چشمگیر عزاداران امام حسین(ع) تشکیل شد و حضور مردم دراین مراسم بیانگر ارائت آنها به ابا عبدالله الحسین(ع) بود.

 

