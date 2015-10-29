اعزام ۳۵۱ مبلغ بومی و غیربومی به مناطق مختلف کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه با بیان این مطلب اظهار کرد: این تعداد مبلغ اعم از مبلغین حوزه علمیه برادران و مبلغات حوزه علمیه خواهران هستند که در برنامه های ایام محرم سطح استان مشغول به تبلیغ آموزه های دینی و اهداف قیام امام حسین بودند.

وی با اشاره به اینکه قبل از ایام محرم جلسه ستاد شئون استان در دفتر نماینده ولی فقیه کردستان برگزار شد، بیان کرد: اعزام مبلغین و مبلغات به مناطق مختلف استان براساس مصوبات این جلسه انجام گرفت و مهندسی برنامه های دینی ایام عاشورا منبعث از مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی شکل گرفت که این ستاد هم در استان و هم در شهرستان‌ها با محوریت عاشورا اباعبدالله الحسین(ع) در آستانه ماه محرم تشکیل شد.

وی حضور هیئات حسینی در خیابانهای سنندج و سایر شهرستان‌های استان و استقبال گرم و معنوی مردم شریف استان در برنامه های عزاداری هیئات حسینی و همچنین توزیع نذورات توسط مردم عاشورایی کردستان بین عزاداران را از برنامه های مردمی این استان ذکر کرد و گفت: علاوه براین برپایی نماز ظهر عاشورا، سیاهپوش کردن خیابان‌ها و معابر، تشکیل خیمه‌ها و برپایی ایستگاه‌های صلواتی نمونه ای دیگر از فعالیت‌های مردم شریف استان کردستان بود که در عزاداری امام حسین(ع) انجام شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: در استان کردستان خوشبختانه عزاداری‌ها در کمال متانت و با منطق بالا انجام شد و آسیب های عزاداری در این استان به حداقل ممکن و در حد صفر بود.

حجت‌الاسلام آزادیخواه یادآور شد: شبکه هیئتی استان متشکل از ۶۰۰ هیئت حسینی و ۶۰۰ ستایشگر و مادح اهل بیت علیهم السلام بود که در تمامی برنامه های ایام محرم و مناسبت های دینی و ملی فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: مراسم حسینیه سنندج با مدیریت و نظارت نماینده ولی فقیه در استان و با حضور چشمگیر عزاداران امام حسین(ع) تشکیل شد و حضور مردم دراین مراسم بیانگر ارائت آنها به ابا عبدالله الحسین(ع) بود.