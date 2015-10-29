آسفالت ریزی راه های روستایی هشترود با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، چند طرح عمرانی و خدماتی شهرستان هشترود از جمله آسفالت ریزی مسیر ارتباطی ۱۲ روستای بخش مرکزی و نظرکهریزی شامل قزللو، قوپوز، تلخاب، باباکندی رود، عزیز آباد، باتمانقلنج، قره دیو، زردین، شوردق، یلی درق سفلی و علیا ظهر پنجشنبه با حضور محمد صادق پور مهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید .

طول این مسیر ها ۲۴ کیلومتر است که بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای آنها هزینه شده و با بهره برداری از این راه های روستایی بیش از یکهزار و ۶۸۳ نفر از روستائیان از این خدمات بهره مند شدند .

ساختمان دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان هشترود نیز از دیگر پروژه هایی بود که با حضور معاون عمرانی استاندار افتتاح شد که به عنوان چهاردهمین دفتر نظام مهندسی آذربایجان شرقی، خدمات مهندسی، طراحی و نظارت در آن انجام خواهد شد و برای شهرهای نظرکهریزی و چار اویماق نیز خدمات ارائه خواهند کرد .

پور مهدی در حاشیه بازدید از مجتمع آبرسانی آلمالو گفت: این مجتمع ۵۳ روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد که با اعتباری ۶۰ میلیارد ریالی در حال ساخت است و ۱۸ میلیارد ریال از اعتبارات سال ۹۴ و ۱۶ میلیارد نیز از اعتبارات سال های بعدی آن هزینه خواهد که عملیات آن در سال ۹۱ شروع شده و در سال ۹۵ به اتمام خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از مدرسه چهار کلاسه روستای قزللو که دانش آموزان آن در کانکس درس می خوانند بازدید و دستورات لازم را برای تجهیز آن صادر کرد و افزود : در شان معلمان و دانش آموزان نیست که در این مدرسه درس بخوانند و باید هرچه زودتر از سوی خیران و یا نوسازی مدارس استان مدرسه جدید با امکانات لازم در این روستا ساخته شود و تا ساخت مدرسه جدید نیز باید این کانکس ها تا یکماه آینده تعویض و یا رنگ آمیزی و تجهیز شود.