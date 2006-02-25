موج اعلام انزجار و محكوميت فاجعه سامرا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران ضمن محكوم نمودن اين اقدام غير انساني، اين فاجعه عظيم را به محضر مقدس آقا امام زمان (عج) و مقام عظمي ولايت حضرت آيت الله خامنه اي، مراجع و علماي جهان اسلام و تمامي مسلمانان در اقصي نقاط عالم تسليت عرض مي نمايد. در بيانيه آنان آمده است: بار ديگر دست دشمنان اسلام عزيز از آستين عوامل كوردل و متحجر در جهت هتك حرمت مقدسات مسلمين بيرون آمد و در اقدامي وحشيانه و بي سابقه، منجر به تخريب بخش عظيمي از حرمين شريفين امام هادي و امام عسكري عليهما السلام گرديد و حضرت بقيه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و جهان اسلام را كه هنوز داغدار اساعه ادب به ساحت مقدس رسول رحمت، پيامبر گرامي اسلام بود را در غم و اندوه جانكاه ديگري فرو برد.

جامعه روزنامه نگاران جوان نيز در بيانيه اي تاكيد كرد: دستان پليد و شوم تروريسم بين الملل بار ديگر فاجعه اي بزرگ را رقم زد و قلب مقدس امام زمان (عج) و عموم شيعيان و آزادگان جهان را مالامال از اندوه و ماتم ساخت.

در بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه مذاهب اسلامي آمده است: دشمن خونخوار مسلمين پس از اهانت به رسول رافت و رحمت (ص) در عملي برنامه ريزي شده اين بار هم دست به اهانتي ديگر زد. بي شك هدف آنان ايجاد تفرقه بين مسلمانان، حفظ منافع شوم و پليد خود در منطقه عليه دنياي اسلام است و برگ ديگري است از دفتر جنايات صهيونيسم جهاني اكنون بر ماست كه با اگاهي و ايمان وحدت خود را بيش از پيش مقابل اعماري استكباري دشمنان اسلام اعلام داريم.

همچنين دانشگاه پيام نور در بيانيه اي در محكوميت هتك حرمت به بارگاه ملكوتي عسگريين تاكيد كرد: ما كاركنان، دانشجويان و هيات علمي دانشگاه پيام نور اين اعمال ضد انساني و جنايت عظيم را محكوم مي كنيم و به پيشگاه مقدس حضرت ولي عصر (عج) و عموم مسلمانان تسليت مي گوييم. از باريتعالي عاجزانه خواستاريم پيروزي را نصيب مومنان نمايد و با ظهور منجي بشريت دلهاي مجروح ما را تسكين داده و هرچه زودتر بساط ظلم و جنايت از عالم وجود برچيده شود.

در بيانيه كانون اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند نيز آمده است: دولت آمريكا و عوامل كثيف او بدانند كه بيداري مسلمانان و رشد و آگاهي آنان تحقق يافته و اينگونه توطئه هاي پليد براي ايجاد تفرقه بين مسلمين و يا بوجود آوردن ياس ونااميدي در پيگيري اهداف مقدس امت اسلامي ديگر اثر بخش نيست، بلكه برعكس چهره واقعي مدعيان دموكراسي را رسواتر واراده جهان اسلام را براي رسيدن به قله رفيع پيشرفت و تمدن راسخ تر مي نمايد.