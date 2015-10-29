مدیران گیلان موظف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح پنج شنبه در همایش روز ملی آمار و برنامه ریزی که در دانشگاه گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تدبیر در اجرای امور اظهار کرد: آمار درست و برنامه ریزی از ضروریات هر اقدام مدیریتی با تدبیر است.

وی به مذاکرات هسته ای و دیپلماسی خارجی دولت به عنوان مصداقی از به کارگیری تدبیر در امور اشاره کرد و افزود: در سال های اخیر به این دلیل که در برخی مذاکرات با تدبیر عمل نمی شد، دچا رمشکلات عدیده ای شدیم و نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در تصمیم گیری منطقه نیز به همین دلیل نادیده گرفته می شد که با موفقیت دیپلماسی خارجی امروز شاهد بازگشت کشور به جایگاه خود در منطقه هستم.

نجفی با بیان اینکه برخی از مدیران به آمارها بی توجهی می کنند، تاکید کرد: اعتماد به آمار کارشناسی و نظام برنامه ریزی برای پیشبرد توسعه ضروری است و نتیجه و تاثیر این اعتماد در کشورهای توسعه یافته به خوبی مشهود است.

نماینده دولت در استان گیلان با اشاره به از دست رفتن اعتماد عمومی به آمار طی سال های اخیر گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گیرد اعتمادسازی در بین مدیران و جامعه نسبت به آمار و کارشناسان این حوزه است.

وی همکاری با این سازمان و حرکت در این راستا را برای همه مدیران اجرایی استان الزامی برشمرد و افزود: همه مدیران اجرایی باید با ارائه آمار درست و به موقع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی همکاری کنند تا مسیر رسیدن به توسعه در استان مهیا شود.