خبرگزاری مهر- گروه استان ها: تنگی نفس ظاهراً عضو لاینفک زندگی مردم خوزستان درآمده است و مردم این استان با هر گردوغباری نفسشان بند می‌آید و اما این تنگی نفس تنها به گردوغبار ختم نمی‌شود.

حال پدیده شرجی و بارش های اسیدی نیز تنفس را برای مردم اهواز سخت کرده موجب شد تا صبح امروز بر تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی افزوده شود.

با وجود اینکه سال گذشته مسئولان اجرایی استان درمان بیماران تنگی نفس در خوزستان را رایگان اعلام کردند اما از شب گذشته بیماران با عارضه تنگی نفس و مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز هزینه‌ای ۱۰۰ هزار تومانی را متقبل شدند.

هنوز هیچ‌کدام از مسئولان بارش باران اسیدی در اهواز را تأیید نکرده‌اند ولی شواهد و میزان مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های این شهر گواه به بارش اسیدی می دهد.

هوای اهواز نه غبارآلود بوده و نه اینکه پدیده شرجی را به خود دیده بلکه تنها بارانی بوده و بعد از این باران نفس مردم شهر تنگ شده و به بیمارستان‌های مختلف مراجعه می‌کنند.

تائید باران اسیدی با مسئولان بهداشتی است

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: اعلام بارش باران‌های اسیدی باید از سوی مسئولان بهداشت استان انجام شود البته هواشناسی خوزستان سیستم پایش باران‌های اسیدی را راه‌اندازی کرده و تا چند روز آینده نتیجه بررسی‌های این سیستم را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

کوروش بهادری می‌افزاید: طی دو روز اخیر در اکثر ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان، بارش‌های خوبی داشتیم. این بارش‌ها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

وی در ارتباط با میزان بارش در شهرهای مختلف خوزستان می‌گوید: میزان بارش در ایذه ۲۷ میلی‌متر، آغاجاری ۲۱ میلی‌متر و رامهرمز ۲۳ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان می‌کند: میزان بارش در امیدیه ۲۲ میلی‌متر، در ماهشهر ۱۸ میلی‌متر و در اهواز نیز ۹ میلی‌متر بود.

هشدار در خصوص خطرات اولین باران

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: چند روز قبل اطلاعیه‌ای را در سایت معاونت بهداشت درج شد که بر اساس آن مردم به رعایت نکات لازم در مواجهه با باران‌های اول فصل پاییز توصیه شدند.

شکرالله سلمان زاده ادامه می‌دهد: در این اطلاعیه اعلام شد که افراد دارای مشکلات تنفسی، قلبی، عروقی و یا هر بیماری مزمنی از منزل خارج نشده و در صورت ضرورت خروج حتماً از ماسک استفاده کنند.

وی یادآور می‌شود: در اطلاعیه پیش‌گفته حتی از افراد سالم هم درخواست شده بود تا در این باران‌های اولیه از منزل خارج نشده و در صورت ضرورت خروج با وجود داشتن سلامتی کامل اما از ماسک استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه می‌دهد: همچنین از مردم خواسته شد تا در صورت بروز تنگی نفس حتماً در همان مراحل اولیه به نزدیک‌ترین اورژانس محل مراجعه کنند.

سلمان زاده در ارتباط با بارش باران‌های اسیدی در اهواز و یا سایر نقاط خوزستان می‌گوید: تأیید بارش باران‌های اسیدی باید از سوی هواشناسی اعلام شود.

اسپری تنفسی تمام شد

یکی از همراهان بیمار تنفسی مراجعه‌کننده به یکی از مراکز درمانی نیز در تشریح شرایط یکی از بیمارستان‌های اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: ساعت چهار صبح امروز برای درمان تنگی نفس دوستم به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) اهواز مراجعه کردیم اما ازدحام در این بیمارستان به حدی بود که حتی راه برای ورود ماشین‌های نیروی انتظامی و آمبولانس به بیمارستان به‌سختی باز می‌شد.

آوش غلام پور اضافه می‌کند: این بیمارستان به دلیل مراجعات زیاد با کمبود شدید پرستار مواجه شده بود و پزشک معالج نیز خارج از اتاق خود و در راهرو درمانگاه اقدام به معاینه و ویزیت بیماران به‌صورت ایستاده اقدام می‌کرد.

وی بیان می‌کند: حدود ۳۰۰ نفر در محوطه بیمارستان حضور داشته و چند نوزاد و بزرگسال نیز حال وخیمی داشتند و البته به ما اعلام شده بود که این تعداد بیماران نسبت به ساعت‌های قبل کمتر شده است.

این همراه بیمار می‌گوید: بعد از این بیمارستان به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کردیم اما ازدحام در این بیمارستان نیز نسبت به بیمارستان فاطمه الزهرا کمتر نبود و انتظار در صف پذیرش حدود ۳۰ دقیقه برای ما زمان برد.

غلام پور بیان کرد: همچنین حداقل زمان دریافت دارو نیز نیم ساعت بود و وقتی مراجعان برای اضطراری بودن داروهای تنفسی اعتراض کردند، از سوی تنها دو کارکنان داروخانه اعلام شد که همه بیماران برای ما یکسان هستند و در نهایت نیز اسپری تنفسی داروخانه تمام شد.

غلام پور یادآور می‌شود: در بخش تزریقات برای یک سرُم و دو عدد آمپول هزینه ۱۳ هزار تومانی از هر بیمار دریافت شد و انتظار در صف پذیرش برای تشکیل پرونده بستری در اورژانس نیز حدود یک ساعت زمان می‌برد.

وی می‌افزاید: برای تهیه اسپری تنفسی به داروخانه شبانه‌روزی امام خمینی خیابان ۲۴ متری مراجعه کردیم ولی ازدحام جمعیت به حدی بود که رسیدگی‌ها فوری انجام نشده و داروخانه گنجایش آن همه مراجعه‌کننده را نداشت. در نهایت از دریافت اسپری تنفسی منصرف شدیم.

خبری از درمان رایگان نیست

یکی از بیماران تنفسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: ساعت دو بامداد امروز برای درمان مشکل تنفسی خود به بیمارستان گلستان اهواز مراجعه کردم که در ابتدا اعلام شد که برای شروع درمان باید ۵۰ هزار تومان پرداخت شود در صورتی که افراد بیمار آن هم بیماران تنفسی شرایط بدی داشتند.

عبدالرحیم کعب عمیر ادامه می‌دهد: وقتی خطاب به پرستاران اعلام کردم درمان بیماران تنفسی در خوزستان رایگان بوده و سال قبل نیز این موضوع اعلام شد به من گفت این مسئله مربوط به سال گذشته بوده و برای سال جدید باید دوباره اعلام شود.

این بیمار یادآور می‌شود: لحظه‌ای اکسیژن بیمارستان تمام شده بوده و بعد دوباره اکسیژن آوردند ولی متأسفانه ماسک هر اکسیژن که باید خاص یک بیمار بوده و برای بیمار بعدی نیز تعویض شود برای همه بیماران مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: وضعیت بیمارستان شبیه به زمان جنگ بود.

این بیمار عنوان می‌کند: برای درمان خود تنها از اکسیژن استفاده شده و یک نوار قلب هم گرفتند ولی وقتی فیش تسویه حساب را مشاهده کردم تزریقات و دریافت قرص هم قید شده بود و در نهایت نیز ۱۱۰ هزار تومان برای این دو کار انجام شده پرداخت کردم.

گفتنی است تلاش خبرنگار مهر برای انجام مصاحبه با مدیرکل بحران استانداری خوزستان در در این خصوص بی‌نتیجه ماند.

خبرنگار: کوثر کریمی