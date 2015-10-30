به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده بود در مورد دیدار امروز تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: هر دو تیم بازی قبلی را بردند و این حال دو تیم را خوب کرده است. البته شرایط آب و هوایی برای این بازی شرایط خوبی نیست. با این حال تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شده است. امیدواریم تماشاگران هم بیایند.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی که برای این دیدار در نظر گرفته شده است گفت: امیدوارم دربی حواشی خاصی نداشته باشد. امروز مراسم های ویژه ای برای حسین فهمیده است و هم شهدای منا و هم محرم داریم که امیدوارم تماشاگران نیز از این برنامه ها لذت ببرند.

رئیس سازمان لیگ برتر در مورد شرایط استقلال و پرسپولیس گفت: حسن این دو تیم این است که وقتی خوب باشند وضعیت تیم ملی خوب می شود. باید تلاش کنیم که شرایط این دو تیم را مطلوب کنیم. این دو باشگاه بدهی های زیادی دارند که مدیران سخت درگیر اداره آنها هستند باید همه کمک کنند این دو باشگاه بهتر شوند. برای دولت هم این دو باشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مهدی تاج در مورد پیش بینی اش از نتیجه این دیدار گفت: ما که نمی توانیم این بازی را پیش بینی کنیم چون هر چه بگوییم حاشیه درست می شود. امیدوارم دو تیم بتوانند به گونه ای بازی کنند که تماشاگران را راضی کنند.

رئیس سازمان لیگ در مورد اینکه چرا درگیری‌هایی بین تماشاگران در ساعات اولیه صبح بوجود آمده است گفت: دیگر نمی شود به تماشاگران بگوییم دست به سینه بنشینند. اگر قرار باشد کری هم نخوانند و شش تایی و چهار تایی نگویند که ورزشگاه می شود کلاس درس و شما هم باید بروید درس بدهید!

تاج در پایان از خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی که از اولین ساعات صبح در ورزشگاه حضور داشتند تشکر کرد.