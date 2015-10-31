جشنواره ملی کتاب خلیج فارس پس از تنها دو دوره برگزاری تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان اولین جشنواره ملی کتاب خلیج فارس دی ماه ۱۳۸۹ با هدف معرفی و تشویق نویسندگان، مترجمان و مصححانی که خالق آثاری با موضوع خلیج فارس هستند، از سوی موسسه خانه کتاب اعلام و منتشر شد.

در دوره نخست که ۱۰ اردیبهشت ۹۰ و همزمان با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس برگزار شد، آثاری از زنده‌یاد نادر ابراهیمی، محمد ولی‌زاده، سیدجعفر حمیدی به عنوان برگزیده و یا شایسته تقدیر معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. تجلیل از احمد اقتداری، محمدباقر وثوقی و حسن زنگنه به پاس تلاش‌هایشان در معرفی و شناساندن خلیج فارس هم از دیگر بخش‌های جشنواره ملی کتاب خلیج فارس در دوره نخست بود.

قرار بود این جشنواره هر دو سال یک بار در ۱۰ اردیبهشت همزمان با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس برگزار شود که در دوره نخست تمامی کتاب‌های منتشرشده تا سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. جشنواره ملی کتاب خلیج فارس برای یک دوره دیگر هم تداوم پیدا کرد و اردیبهشت ۹۲ این بار بدون معرفی حتی یک اثر برگزیده به کار خود خاتمه داد.

اما با ایجاد جشنواره فرهنگی، هنری خلیج فارس که مشتمل بر اجرای پاره‌ای برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با موضوع مورد اشاره است، جشنواره ملی کتاب خلیج فارس کاملاً به محاق تعطیلی رفت و امسال هم خبری از برگزاری آن نیست.

تصمیمی برای احیا جشنواره گرفته نشده است

سمیه قاصدی که در دو دوره برگزاری جشنواره ملی کتاب خلیج فارس به عنوان دبیر اجرایی آن فعالیت کرده است، در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: جشنواره ملی کتاب خلیج فارس که به همت خانه کتاب تاسیس شده بود، دو دوره بیشتر برگزار نشد و بعد از آن تصمیم بر این شد که برگزاری جشنواره به استان هرمزگان واگذار شود.

جشنواره ملی کتاب خلیج فارس در سال ۹۰ متولد شد

وی با بیان اینکه البته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس هر ساله برنامه‌هایی برگزار می‌کند، در عین حال تاکید کرد: اما اینکه تعدادی کتاب را با موضوع خلیج فارس رصد و داوری کنند و در قالب یک جشنواره و برپایی مراسم اختتامیه، بهترین کتاب‌ها را در موضوعات اعلامی معرفی کنند، چنین نیست.

قاصدی افزود: تصمیمی برای احیا این جشنواره در خانه کتاب گرفته نشده و فکر هم نمی‌کنم چنین تصمیمی اتخاذ شود.

تعلیق و تعطیلی ۳۰ جشنواره با موضوع خلیج فارس در کشور

در همین رابطه همایون امیرزاده که دوره نخست جشنواره ملی کتاب خلیج فارس در دوره فعالیت او به عنوان مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: غیرفعال شدن جشنواره سراسری خلیج فارس، بعد از كناره گیری بنده نه تنها جشنواره ملی كتاب بلكه ٣٠ جشنواره موضوعی در سراسر كشور را كه توسط ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و مشاركت برخی از سازمان‌ها انجام می‌شد، به تعطیلی كشاند.

وی که در حال حاضر مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با انتقاد از سکوتی که در این رابطه از سوی مسئولان مربوطه و همچنین رسانه‌ها وجود داشته است، افزود: جشنواره‌های موسیقی حماسی خلیج فارس در كرمان، پژوهش‌های علمی «گذشته، حال و آینده خلیج فارس» در چهارمحال و بختیاری، طراحی و گرافیك در خراسان جنوبی، شعر عربی و فارسی هندیجان در خوزستان، رسانه‌های برخط خلیج فارس در تهران، بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، پژوهش‌های زیست محیطی خلیج فارس و جشنواره ملی عكس خلیج فارس هرمزگان، جشنواره از كویر تا خلیج فارس در یزد، جشنواره شعر آذری خلیج فارس در آذربایجان غربی، جشنواره شعری كردی، جشنواره داستان كوتاه كهگیلویه و بویراحمد و دهها فعالیت فرهنگی هنری با موضوع خلیج فارس از جمله این جشنواره‌های تعطیل شده هستند.

تلاش خبرنگار مهر برای پیگیری موضوع از مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان به جایی نرسید. در همین حال لینک مربوط به «جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس» هم در وبسایت این اداره‌کل غیرفعال است. (اینجا)!