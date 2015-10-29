ناوگروه صلح و دوستی ایران در بندر انزلی پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه ناوگروه ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که ۱۰روز پیش در سفری با هدف ارسال پیام صلح و دوستی ایران به کشور روسیه اعزام شده بود، طی مراسمی با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش، استاندار گیلان، فرماندار و امام جمعه انزلی مورد استقبال قرار گرفت.

فرمانده ناوگروه شمال اعزامی به روسیه با اشاره به اینکه این ناوگروه با ورود به بندرآستراخان مورد استقبال ناو روسی «ماخاچ» قرارگرفت اظهارکرد: ناوشکن «دماوند» با حضور مقتدرانه در روسیه توانایی نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در صنایع دفاعی در شرایط تحریم به نمایش گذاشت.

ناخدا یکم عرشه احمدرضا باقری با بیان اینکه کارکنان ناوگروه در تمامی شب های حضور در بندر آستاراخان در مراسمات مذهبی ایام محرم در سرکنسول گری جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند تصریح کرد: بازدید متقابل کارکنان ناوگروه از ناو روسی ماخاچ، شرکت درمراسم اهدای تاج گل برای یادمان کشته شدگان جنگ جهانی دوم در آستاراخان، و ملاقات فرمانده ناوگروه با جانشین فرماندهی ناوگان دریای خزر نیروی دریایی روسیه از جمله برنامه های انجام شده این سفر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ناوگروه ناوگان شمال در بندر آستاراخان طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و روابط بین الملل استان آستاراخان و جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی آستاراخان مورد استقبال قرارگرفته است اظهارکرد:، ملاقات پروتکلی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان با نمایندگان فرماندهی ناوگروه دریای خزر آستاراخان و فرماندهی ناوگروه صلح و دوستی و استاندار آستاراخان از دیگر برنامه های اجرایی این سفر بوده است.

این سفردومین سفر ناوگروه ایرانی به روسیه بود و ناوگروه روسیه نیز تاکنون سه بار به بندر انزلی سفرکرده است.