انتخابات اتحادیه موسسات قرآنی مردمی آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات اتحادیه موسسات قرآنی مردمی آذربایجان شرقی بعد از ظهر پنجشنبه در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در تبریز برگزار و ترکیب جدید این هیات مدیره مشخص شد.

بر این اساس حسن نیک مرد، مجید باوردی، محمود هادی، اصغر منصوری، داود محمودی، هاشم مشرفی و حسین قربانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیریه اتحادیه موسسات قرآنی مردمی آذربایجان شرقی انتخاب شدند.

علی اصل هاشمی و نرگش بیابانی نیز به عنوان اعضای علی البدل، میر جواد میرحبیبی و زهرا ضیائی وند به عنوان بازرسان اصلی و سیما حسین زاده به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی آذربایجان شرقی معرفی شدند.

گفتنی است در حال حاضر ۹۳ موسسه قرآنی ثبت شده در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند که با احتساب موسسات شهری و روستای این مجموع به ۵۰۳ موسسه می رسد.