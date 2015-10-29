کلنگ‌ طرح توسعه دانشکده دندانپزشکی قزوین به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در مراسمی با حضور مرتضی روزبه استاندار، حجت الاسلام حسینی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه پزشکی قزوین عملیات اجرایی ساختمان الحاقی دانشکده دندانپزشکی قزوین در فاز نخست در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع در دو طبقه با سازه بتنی آغاز شد.

این ساختمان که در طرح توسعه واحد دندانپزشکی پیش بینی شده در ضلع شمالی دانشکده دندانپزشکی قرار دارد و برای ساخت آن دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

پرویز پدیسار رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مراسم گفت: در صورت تامین به موقع اعتبارات ساختمان جدید در مدت یک سال احداث می شود و می تواند در ترم دوم سال آینده مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.

پدیسار یادآورشد: اعتبارات این پروژه از محل تسهیلات ملی تامین شده و با تکمیل آن ضمن ارتقاء سطح آموزش های تخصصی، جایگاه رشته های دندانپزشکی قزوین تقویت می شود و می توان خدمات بهتری به دانشجوان و مردم ارائه کرد.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: در حال حاضر در دانشکده دندانپزشکی قزوین ۳۶۰ دانشجو در شش رشته تحصیل می کنند.

وی در خصوص رشته‌‌های دانشکده اظهارداشت: دکتری دندانپزشکی عمومی، ارتودنسی، دندانپزشکی اطفال، عصب کشی، جراحی لثه و ترمیمی از جمله رشته های این دانشکده است و خدمات آموزشی در مقطع دکتری و دستیار تخصصی ارائه می‌شود.