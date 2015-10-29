عبور از بشار اسد ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان در آستانه برگزاری نشست وین درباره سوریه گفت: این نشست فرصتی برای کمک به تقویت مبارزه با تروریسم و روند سیاسی در سوریه و تلاش برای درک واقعیات این کشور و منطقه است.

معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه گفت: هیچ تغییری در سیاست حمایتی جمهوری اسلامی ایران از سوریه ایجاد نشده است.

وی افزود: تهران همواره از مبارزه با تروریسم و روند سیاسی در سوریه حمایت کرده است و همین رویه را کماکان پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: کسانی که قصد عبور از آقای بشار اسد را دارند به خوبی می دانند که در چارچوب روند سیاسی، فقط مردم سوریه درباره سرنوشت خود تصمیم می گیرند.



