شهرداری ورامین صدرنشین شد/خانلرخانی در جمع برترین ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول و دوم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه پیگیری شد که در نهایت تیم شهرداری ورامین در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

تیم شهرداری ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور، امسال نیز تیم قدرتمندی را روانه مسابقات کرده و تلاش دارد تا از عنوان قرهمانی خود دفاع کرده و نماینده شایسته ای برای دیار ۱۵ خرداد باشد.

تیم شهرداری ورامین در پایان هفته دوم لیگ برتر تکواندو، با کسب دو پیروزی مقابل صنایع استیل البرز و هیئت قزوین و به دست آوردن شش امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و خط و نشان جدی را برای سایر رقبا کشید.

تیم شهرداری ساری با چهار و صنایع البرز با سه امتیاز در تعقیب شهرداری ورامین هستند اما بدون تردید دو تیم پاس قوامین و دانشگاه آزاد اسلامی را باید جدی ترین حریفان شهرداری در این فصل از رقابت ها دانست که هنوز کار خود را آغاز نکرده اند.

همچنین از سوی مسئولان برگزاری مسابقات، پیام خانلرخانی سرمربی خوش فکر و جوان شهرداری ورامین به عنوان مربی برتر هفته اول لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور انتخاب شد.