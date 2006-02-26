داروهاي مازاد منازل در پايگاههاي كميته امداد جمع آوري مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، منصور قمشه با اشاره به برگزاري هفته احسان و نيكوكاري با هدف ترويج فرهنگ نيكوكاري و كمك به نيازمندان ، افزود: مراسم شور نيكوكاري روز پنج شنبه 18 اسفند ماه با مشاركت سازمان صدا و سيما و نيروي مقاومت بسيج برگزار مي شود.

وي از جمع آوري داروهاي مازاد خانگي در هفته احسان ونيكوكاري خبر داد و خاطر نشان كرد: با توجه به اعلام آمادگي نيروي مقاومت بسيج جهت جمع آوري داروهاي مازاد خانگي و تفكيك و پايش توسط تيمهاي بسيج جامعه پزشكي براي ارسال به مناطق محروم ، پايگاههاي شور نيكوكاري در سراسر كشور آماده دريافت اين قبيل داروها خواهند بود.

رئيس ستاد احسان و نيكوكاري كميته امداد تاكيد كرد: اين نهاد 35 فعاليت مهم و دهها برنامه را در راستاي توانمند سازي خانواده و حفظ كرامت و شخصيت انساني افراد بر عهده دارد.

برهمين اساس روزهاي هفته احسان و نيكوكاري به ترتيب روز يكشنبه 14 اسفند روز اكرام حسيني ، امداد ، ولايت رهبري - دوشنبه حفظ عزت نفس ، توانمندسازي خانواده ها و كارآفريني - سه شنبه زنان سرپرست خانوار ، سالمندان طرح شهيد رجايي - چهارشنبه ، شكوفايي استعدادهاي درخشان تجليل از نخبگان خانواده امداد - پنجشنبه ، گسترش سنتهاي حسنه ، تجليل از حاميان ايتام ( شور نيكوكاري ) - جمعه ، بهداشت و سلامت خانواده و سرپناه و شنبه 20 اسفند ماه ، فرهنگ خدمت رساني ، تجليل از شهدا ، ايثارگران و پيشكسوتان امدادگر نامگذاري شده است.