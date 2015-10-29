جمع آوری و ساماندهی ۹۶ زن متجاهر به اعتیاد در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله حیدری شامگاه پنج شنبه در جلسه تصمیم گیری ساماندهی زنان متجاهر به اعتیاد استان لرستان با اشاره به جمع آوری ۹۶ زن متجاهر به اعتیاد طی شش ماه نخست امسال در لرستان اظهار داشت: از این تعداد ۶۹ نفر ترخیص و تحویل خانواده های آنها شده است.

وی ادامه داد: ازاین تعداد بیش از ۵۷ نفر بدون استفاده از شربت متادون و فقط به صورت مشاوره روانشناسی از بند اعتیاد رها شدند.

مدیر کل بهزیستی لرستان ضمن با اهمیت دانستن ساماندهی این قشر از جامعه به عنوان انسانهایی که بر اساس غفلت و سهل انگاری خانواده هایشان و جامعه به این وضعیت دچار شده اند، خواستار انجام اقدامات لازم از قبیل نیاز سنجی، تامین امکانات و شرایط اقامتی و شرایط ساماندهی این زنان، قبل تا بعد از ترخیص شد و بر ضرورت تشکیل کمیته ای برای این موضوع تاکید کرد.

حیدری در ادامه خواستار نگهداری طولانی تر این بیماران در مراکز نگهداری شد تا بتوان با درمان کارشناسانه، از نظر مشاوره های روانشناسی و سایر اقدامات، تاثیر بیشتری بر پاک بودن این اقشار گذاشت و آنها دوباره به آسیب های خیابانی تبدیل نشوند.

وی همچنین بر احراز و تعیین شرایط ترخیص این بیماران تاکید کرد و اظهار داشت: تا عدم احراز شرایط نباید این بیماران ترخیص شوند و آسیب های بیشتری به جامعه تحمیل کنند.

غلام رضا آقا میرزایی دبیر شورای هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات حوزه تخصصی ارائه کرد و گفت: هم اکنون مکانی که برای این زنان در نظر گرفته شده دارای ۳۰ تخت بیمارستانی و با امکانات بسیار مطلوب است و تا ۵۰ نفر نیز امکان افزایش ظرفیت وجود دارد.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته کارشناسی با محوریت بهزیستی برای تصمیم گیری در خصوص ترخیص و تحویل متجاهرین بهبود یافته به خانواده هایشان شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان همچنین از اعضای ستاد و کمیته های تصمیم گیری خواست تا به طور فعال و جدی برنامه ها و پیشنهادات خود را مطرح تا برای اجرایی کردن آنها تصمیم گیری شود.

بنا بر این گزازرش، در این جلسه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، اداره کل زندانها، اداره کل تعاون، فنی حرفه ای و ... نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و اکثر اعضا به پیچیدگی و خلاء های موجود در قوانین و دستورالعمل ها تاکید و خواستار پیگیری مدیران دستگاههای عضو از طریق مراجع کشوری برای رفع موانع موجود شدند.