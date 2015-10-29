خطر از دست رفتن صدرنشینی استقلال/ دوئل غیرمستقیم دو اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا شنبه با برگزاری ۷ دیدار به پایان می‌رسد، دیدارهایی که قطعا تحت‌الشعاع دربی پایتخت قرار دارند. در صورتی‌که استقلال در این بازی امتیازی از دست بدهد، تمام نگاه‌ها به عملکرد استقلال خوزستان در تهران است زیرا این تیم در صورت برتری مقابل نفت می‌تواند به رتبه نخست صعود کند و بعد از ۵ هفته صدرجدول را تغییر دهد.

البته شاگردان شگفتی‌ساز عبدالله ویسی کار سختی برابر مردان احیا شده علیرضا منصوریان دارند زیرا نفتی‌ها بعد از ۸ هفته ناکامی، در دو هفته گذشته دو برد ارزشمند بدست آورده و می‌خواهند با هت‌تریک در پیروزی، بطور کامل از جمع تیم‌های پائین جدول فاصله بگیرند.

ذوب‌آهن اصفهان رده سومی که هفته پیش در ۱۰ دقیقه طوفانی شکست ۴ بر یک را با تساوی ۴ بر ۴ عوض کرد، در این هفته میزبان راه‌آهن یکی از چهار تیم پائین جدول است و می‌خواهد از امتیاز میزبانی برای رسیدن به پیروزی استفاده کند. کسب ۳ امتیاز این مسابقه شانس شاگردان گل‌محمدی را در پایان هفته به رده دوم برساند اما راه‌آهنی‌ها هم برای بهبود جایگاه‌شان در جدول، نمی‌خواهند بدون امتیاز اصفهان را ترک کنند.

در اهواز یک بازی جالب برگزار می‌شود، جائیکه سپاهان بازنده بزرگ هفته دهم میهمان استقلال اهواز قعرنشین است. سپاهان برای احیای روحی و آشتی موقت با هوادارانش تنها باید در این بازی پیروز شود زیرا از دست دادن امتیاز در اهواز هم برای این تیم اصفهانی و هم سرمربی‌اش یعنی حسین فرکی گران تمام می‌شود. استقلال اهواز هم پس از ۴ باخت متوالی در لیگ، در صورت موفقیت برابر سپاهان، می‌تواند به بهترین شکل به بحران نتیجه‌گیری‌اش پایان بخشد.

دیدار صبا و تراکتورسازی در قم هم یکی از دیدارهای جذاب این هفته است؛ نبرد تیم‌های پنجم و ششم جدول که برنده آن شانس رسیدن به رده سوم را هم دارد. در این بازی تساوی باعث سقوط هر دو تیم می‌شود و هیچکدام از دو تیم خصوصا تیم علی دایی نمی‌خواهد در خانه بازنده باشد. صبا از ۵ بازی خانگی‌اش در این فصل ۳ پیروزی و ۲ تساوی بدست آورده و در این بین ۳ بازی خانگی گذشته‌اش را با برد به پایان رسانده است که این نشاندهنده موفقیت این تیم در خانه است. تراکتور هم بعد از ناکامی بزرگ در هفته دهم، به فکر برد در زمین صبا برای به فراموشی سپردن آن بازی است.

سیاه‌جامگان هم بعد از دو باخت متوالی و برای پایان دادن به روزهای عدم نتیجه‌گیری میزبان سایپا است. این تیم که در ۵ بازی گذشته پیروز نشده، در صورت بردن سایپا می‌تواند امیدوار به خروج از مثلث قعرنشینان باشد، نتیجه‌ای که دوباره سایپا را وارد بحران می‌کند. سایپایی‌ها هم برای اینکه بیش از این در جدول لیگ پائین نروند، تنها به پیروزی در این بازی می‌اندیشند.

در انزلی هم تیم ملوان که همچنان در بحران مالی قرار دارد، میزبان فولاد خوزستان است. این تیم شمالی که هفته پیش با شکست از پرسپولیس به جمع ۶ تیم پائین جدول اضافه شد، امیدوار است با برتری مقابل فولاد به وضعیتش در جدول لیگ سروسامان دهد. البته فولاد هم که هفته قبل نخستین بردش در لیگ پانزدهم را بدست آورد و از قعرجدول جدا شد، نمی‌خواهد دست خالی انزلی را ترک کند.

تیم‌های میانه جدول یعنی گسترش فولاد - پدیده مشهد هم در تبریز برابر هم به میدان می‌روند که برنده این مسابقه به نیمه بالای جدول خواهد رسید. هرچند درحال حاضر گسترش در رده هشتم قرار دارد اما اگر در این بازی هم امتیازی از دست بدهد، به نیمه پائینی جدول سقوط خواهد کرد.

برنامه هفته یازدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - هشتم آبان‌ماه

* استقلال تهران - پرسپولیس تهران، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه آزادی

شنبه - نهم آبان‌ماه

* گسترش فولادتبریز - پدیده مشهد، ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گسترش

* سیاه‌جامگان مشهد - سایپا البرز، ساعت ۱۵، ورزشگاه ثامن مشهد

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* نفت تهران - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه تختی تهران

* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه تختی انزلی

* ذوب‌آهن اصفهان - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال اهواز - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۶:۵۰، ورزشگاه غدیر اهواز

جدول آقای گل:

۶ گل: مهدی طارمی (پرسپولیس)، مهرداد محمدی (راه‌آهن) و حسن بیت‌سعید (استقلال خوزستان)

۵ گل: امید ابراهیمی (استقلال)

۳ گل: مهدی خیری و محسن یوسفی (پدیده)، سجاد شهباززاده (استقلال)، غلامرضا رضایی (سایپا)، محمد قاضی (صبای قم)، آرش افشین (ملوان)، داریوش شجاعیان (گسترش فولاد)، بختیار رحمانی (تراکتورسازی) و احسان حاج‌صفی (سپاهان)

جدول رده‌بندی لیگ برتر