ارائه روشی نوین برای القا پٌرتوانی در سلول های جنین پستانداران

به گزارش خبرنگار مهر، هر انسان از یک سلول (سلول تخم) که حاصل ادغام سلول جنسی نر(اسپرم) و سلول جنسی ماده( تخمک) است، ایجاد می شود.

همه سلول های بدن یک فرد با تمام تفاوت هایشان حاصل تقسیم همین تک سلول تخم هستند؛ در حالیکه محتوای ژنتیکی تمام سلول های بدن یک فرد( به جز سلول های جنسی) یکسان است، شکل ظاهری و عملکرد آنها کاملا متفاوت است.

اگر سلول های سازنده قلب و قرنیه محتوای ژنتیکی یکسانی دارند، این سطح از تفاوت در ساختار و عملکرد آنان چگونه ایجاد شده است. سازوکاری تنظیمی بر ساختار ژنتیکی سلول ها وجود دارد که « اپی ژنتیک » نام دارند. این سازوکار تعیین می کند که کدام ژن ها به صورت فعال بیان شوند و کدام ژن ها خاموش بمانند و نهایتا سرنوشت سلول به تنظیم اپی ژنیتکی آن وابسته است.

یکی از روش های تنظیم اپی ژنتیکی سلول ها، اضافه کردن گروه متیل به ساختار ژن است. ژنی که گروه متیل به آن اضافه شده باشد، غیرفعال می شود.

در مراحل نخست جنینی، حذف گروههای متیل در فعال شدن ژن ها نقش موثری دارند.

دکتر ژو و همکارانش در آزمایشگاه تحقیقاتی خود در فرهنگستان علوم چین در شانگهای بر روی تنظیم اپی ژنتیکی سلول ها تحقیق می کنند.

این گروه اخیرا دریافتند که حذف گروه اکسیژن از متیل غیرفعال کننده ژن، به وسیله خانواده ای از آنزیم ها به نام «Tet » باعث حذف گروه متیل و فعال شدن ژن ها در مراحل اولیه جنینی می شود.

نتایج این پژوهش می تواند در تولید سلول های پرتوان القایی و همچنین تمایز سلول ها در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

این تحقیق در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی بین المللی رویان، برنده بهترین پژوهش در گروه سلول های بنیادی شده است.

این تحقیق از موسسه بیوشیمی و تحقیقات سلولی فرهنگستان علوم چین برنده گروه سلول های بنیادی با عنوان طرح تحقیقاتی « روشی نوین برای القا پرتوانی در سلول های جنین پستانداران» شده است.

به گزارش مهر، جشنواره تحقیقاتی رویان هر ساله در سطح بین المللی برگزار می شود. در این جشنواره تعدادی گروه تحقیقاتی که در حوزه های پزشکی تولید مثل- سلول های بنیادی تحقیقاتی داشته اند به عنوان برترین گروه تحقیقاتی انتخاب شده و جایزه رویان به آنها تعلق می گیرد.