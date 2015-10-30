به گزارش خبرنگار مهر، نسرین شاکریفرد عصرپنجشنبه در نشست هماندیشی هندبال بانوان استان اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به استعدادهای اصفهان در ورزش هندبال اظهار داشت: اصفهان در رشتههای مختلف ورزشی دارای ظرفیتهای قابل توجهی است كه باید از آنها به خوبی بهره برد.
وی با بیان اینكه بازیكنان و مربیان اصفهانی در تیمهای ملی همواره از مهمترین ورزشكاران به شمار میروند، تصریح كرد: ورزشكاران اصفهان در رشتههای مختلف، همواره در تیمهای ملی نقشی فعال دارند و ورزش هندبال نیز یكی از نقاط قوت استان اصفهان به شمار میرود.
معاون امور بانوان ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: باید كاری كرد كه با استفاده از تجربیات بزرگ مربیان اصفهانی در حوزه هندبال، ارتقای جایگاه ورزش هندبال در سطح كشور دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مدیریت مردم اصفهان در بخشهای مختلف گفت: اصفهان در حوزههای مدیریتی همواره یكی از استانهای شاخص كشور به شمار میرود و فدراسیون هندبال به خوبی میتواند از این ظرفیت بهره ببرد.
شاكریفر با اشاره به اهمیت استفاده از مربیان اصفهانی در كمیتههای فدراسیون هندبال اضافه كرد: امیدوار هستیم كه مسئولان فدراسیون هندبال از ظرفیت مربیان و مدیران ورزشی استان اصفهان در چیدمان كمیتههای مختلف فدراسیون استفاده كنند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت مربیان و مدیران اصفهان زمینه آن را فراهم میكند كه نصفجهان به جایگاه اصلی خود در این ورزش دست پیدا كند.
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