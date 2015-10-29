تبلیغات سوء باعث تردید مردم برای خرید خودروهای داخلی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده پنجشنبه‌شب در نشست با آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: یک سوم اقتصاد ملی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

وی اضافه کرد: مشکلاتی دامن‌گیر شرکت صدرای بوشهر شده بود، که با فعالیت و برنامه‌ریزی راهبردی ۱۰ ساله تا حدودی رفع شده و فعالیت‌های صدرا در مقایسه با سال گذشته رشد خوبی داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، افزود: برای ایجاد رونق در این بخش، فرهنگ استفاده از امکانات و تولیدات داخلی باید در کشور نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح فرهنگ استفاده از امکانات و تولیدات داخلی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، اضافه کرد: ترویج این فرهنگ موجب تقویت صنعت و کاهش مشکلات بیکاری جوانان خواهد شد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه بازار همسایگان کشور ما به‌دلیل نا امنی افت شدیدی داشته است، بیان کرد: عمده درآمدهای آنها از فروش نفت دچار در این زمینه افت داشته است.

وی با اشاره به تبلیغات سوء نسبت به کالاهای ایرانی به‌ویژه خودرو بیان کرد: تاکنون خودرو داخلی مشکلی نداشته است اما پس از تبلیغات سوء دشمنان موجب تردید مردم ایران نیز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منطقه آزاد بوشهر بالای ۹۰ درصد به تصویب خواهد رسید، گفت: قطعا با تصویب این منطقه رونق در صنعت و صادرات افزایش خواهد داشت.

نعمت‌زاده افزود: منطقه آزاد باید با دید افزایش صادرات فعالیت کنند. وزیر صنعت معدن و تجارت صبح پنجشنبه وارد عسلویه شد و در ابتدا بازدیدی را از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی داشت.

بازدید از شرکت‌های پتروشیمی انتخاب، کاویان، مراورید، دماوند، مرجان و مهر از برنامه‌های سفر کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود.

نعمت‌زاده همچنین از پتروشیمی‌های مستقر در استان بوشهر بازدید داشت. وی در ادامه برنامه‌های خود از شرکت متانول کاوه در شهرستان دیر و شرکت صدرا در بوشهر بازدید کرد.