۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۸

ملی پوش تیم بسکتبال شیمیدر تهران:

بازیکنان تیم بسکتبال «شیمیدر» برای قهرمانی هم‌قسم شده‌اند

گرگان– ملی پوش جوان تیم بسکتبال شیمیدرسلف تهران از هم‌قسم شدن بازیکنان این تیم برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال خبر داد و گفت: از نظر میانگین سنی تیم خیلی جوانی داریم و مهرام دوم لیگ نیستیم.

محمد یوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیم شیمیدرسلف تهران بر شهرداری گرگان اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و فکر نمی کردیم اختلاف دوتیم در نیمه دوم اینقدر زیاد شود.

یوسف وند افزود: درصد گل کردن پرتاب های پنالتی خیلی بد بود و خدا را شکر می کنم که در نیمه دوم اختلاف امتیاز زیاد شد و کار ما را برای پیروزی راحت تر کرد.

وی با بیان اینکه روز خوب تیم شیمیدر بود خاطرنشان کرد: ما تمرینات خود را از شهریورماه شروع کرده بودیم و به غیر از اوشین ساهاکیان و سجاد مشایخی که در تیم ملی حضور داشتند، با نفرات کامل تمرین می کردیم و هماهنگ هستیم.

وی که طبق آمار بهترین بازیکن میدان لقب گرفته است، در مورد عملکرد خود گفت: به نسبت بازی نخست عملکرد بدی نداشتم اما باید بهتر از این بازی کنم.

ملی پوش جوان تیم بسکتبال شیمیدر تصریح کرد: اولین هدف تیم شیمیدر رسیدن به جمع چهار تیم برتر مسابقات است و همه برای قهرمانی همقسم شدیم.

وی با بیان اینکه مهرام دوم لیگ نیستیم، خاطرنشان کرد: اگر اوشین را در نظر نگیرید میانگین سنی زیر ۲۱ سال است. تیم جوان و هماهنگی در اختیار داریم و از اینکه در این تیم بازی می کنم خیلی خوشحال هستم.

کاپیتان تیم ملی جوانان در مورد شرایط این تیم اظهار کرد: متاسفانه نتیجه خوبی در جام جهانی کسب نکردیم و تغییر کادرفنی یکی از دلایلی بود که به نتیجه مطلوب دست نیافتیم. از این به بعد برای رسیدن تیم بزرگسالان تلاش می کنم.

