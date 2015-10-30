محمد یوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیم شیمیدرسلف تهران بر شهرداری گرگان اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و فکر نمی کردیم اختلاف دوتیم در نیمه دوم اینقدر زیاد شود.

یوسف وند افزود: درصد گل کردن پرتاب های پنالتی خیلی بد بود و خدا را شکر می کنم که در نیمه دوم اختلاف امتیاز زیاد شد و کار ما را برای پیروزی راحت تر کرد.

وی با بیان اینکه روز خوب تیم شیمیدر بود خاطرنشان کرد: ما تمرینات خود را از شهریورماه شروع کرده بودیم و به غیر از اوشین ساهاکیان و سجاد مشایخی که در تیم ملی حضور داشتند، با نفرات کامل تمرین می کردیم و هماهنگ هستیم.

وی که طبق آمار بهترین بازیکن میدان لقب گرفته است، در مورد عملکرد خود گفت: به نسبت بازی نخست عملکرد بدی نداشتم اما باید بهتر از این بازی کنم.

ملی پوش جوان تیم بسکتبال شیمیدر تصریح کرد: اولین هدف تیم شیمیدر رسیدن به جمع چهار تیم برتر مسابقات است و همه برای قهرمانی همقسم شدیم.

وی با بیان اینکه مهرام دوم لیگ نیستیم، خاطرنشان کرد: اگر اوشین را در نظر نگیرید میانگین سنی زیر ۲۱ سال است. تیم جوان و هماهنگی در اختیار داریم و از اینکه در این تیم بازی می کنم خیلی خوشحال هستم.

کاپیتان تیم ملی جوانان در مورد شرایط این تیم اظهار کرد: متاسفانه نتیجه خوبی در جام جهانی کسب نکردیم و تغییر کادرفنی یکی از دلایلی بود که به نتیجه مطلوب دست نیافتیم. از این به بعد برای رسیدن تیم بزرگسالان تلاش می کنم.