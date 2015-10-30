علی الفت نیاجواز پاراالمپیک ریوراکسب آورد/نقره پرش طول برای ایران

عزتالله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با لطف و عنایت خداوند متعال علی الفت نیا با رکورد ۶ متر و ۱۸ سانتیمتر در رشته پرش طول سومین جواز پارا المپیک ریو را برای استان کرمانشاه به ارمغان آورد.
وی با تبریک این اتفاق ارزشمند به جامعه ورزشی گفت: نخستین پرش الفتنیا به خطا رفت اما در دومین پرش ۵ متر و ۹۹ سانتیمتر برای وی ثبت شد، وی پس از خطای سوم، ۶ متر و ۱۸ سانتیمتر را در پرش چهارم ثبت کرد.
پرنیان در بیان کرد: این ملی پوش جمهوری اسلامی ایران در پنجمین پرش به خطا رفت اما در نهایت با رکورد ۶ متر و ۱۸ سانتیمتر و کسب گردن آویز نقره بار دیگر نام کرمانشاه را پرآوازه ساخت.
رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان کرمانشاه افزود: طلای این مسابقات با رکورد ۶ متر و ۴۷ سانتیمتر به ورزشکاری از چین رسید، و ورزشکار آفریقای جنوبی نیز با ۵ متر و ۷۷ سانتیمتر سوم شد.
وی با اشاره به سطح بالای این دوره از رقابتها گفت: الفت نیا فردا در رشته دو ۱۰۰ متر به میدان میرود.
پیش از این شهلا بهروزی راد در رشته قایقرانی و محمد خالوندی در رشته پرتاب نیزه از استان کرمانشاه جواز پارا المپیک ریو را کسب نمودند.
