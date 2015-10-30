۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

در رشته پرش طول؛

علی الفت نیاجواز پاراالمپیک ریوراکسب آورد/نقره پرش طول برای ایران

کرمانشاه- رئیس هیئت ورزشی جانبازان ومعلولان استان کرمانشاه گفت:علی الفت نیا ورزشکار نامی جمهوری اسلامی ایران درمسابقات جهانی قطرباکسب نشان نقره سومین جواز پاراالمپیک ریو رابرای استان کرمانشاه کسب کرد.

عزت‌الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با لطف و عنایت خداوند متعال علی الفت نیا با رکورد ۶ متر و ۱۸ سانتیمتر در رشته پرش طول سومین جواز پارا المپیک ریو را برای استان کرمانشاه به ارمغان آورد.

وی با تبریک این اتفاق ارزشمند به جامعه ورزشی گفت: نخستین پرش الفت‌نیا به خطا رفت اما در دومین پرش ۵ متر و ۹۹ سانتیمتر برای وی ثبت شد، وی  پس از خطای سوم، ۶ متر و ۱۸ سانتیمتر را در پرش چهارم ثبت کرد.

پرنیان در بیان کرد: این ملی پوش جمهوری اسلامی ایران در پنجمین پرش به خطا رفت اما در نهایت با رکورد ۶ متر و ۱۸ سانتیمتر و کسب گردن آویز نقره بار دیگر نام کرمانشاه را پرآوازه ساخت.

رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان کرمانشاه افزود: طلای این مسابقات با رکورد ۶ متر و ۴۷ سانتیمتر به ورزشکاری از چین رسید، و ورزشکار آفریقای جنوبی نیز با ۵ متر و ۷۷ سانتیمتر سوم شد.

وی با اشاره به سطح بالای این دوره از رقابت‌ها گفت: الفت نیا فردا در رشته دو ۱۰۰ متر به میدان می‌رود.

پیش از این شهلا بهروزی راد در رشته قایقرانی  و محمد خالوندی در رشته پرتاب نیزه از استان کرمانشاه جواز پارا المپیک ریو را کسب نمودند.

