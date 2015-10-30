بازی در گرگان را دوست دارم/ غیبت مهرام به ضرر تیم ملی بسکتبال است

اوشین ساهاکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از پیروزی تیم شیمیدر تهران بر تیم شهرداری گرگان در مورد این بازی اظهار کرد: اولین بازی لیگ همیشه حساس است و از هواداران بسکتبال گرگان درخواست می کنم از شکست تیم شهرشان دلگیر نشوند.

ساهاکیان افزود: با شناختی که از فضای حاکم بر سالن و تیم گرگان و یارگیری تیم شهرداری داشتم، فکر نمی کردم که با چنین اختلافی پیروز شویم اما برخی بازیکنان این تیم خیلی دیر رسیده بودند و ناهماهنگی در تیم زیاد به چشم می خورد.

وی در مورد بازی بازیکن خارجی تیم شهرداری بیان کرد: بازی بسکتبال بالا و پایین زیادی دارد و اینگونه نیست که بازیکن دوساعت قبل از بازی به تیم اضافه شود و نباید از وی انتظار زیادی داشته باشیم.

وی در مورد تیم شهرداری گرگان اظهار کرد: من مطمئن هستم که تیم گرگان امسال شگفتی ساز خواهد شد و بازی های خیلی خوبی در گرگان به نمایش خواهد گذاشت.

تماشاگران گرگانی، بسکتبال را می فهمند

این ملی پوش تیم شیمیدر به فضای حاکم بر سالن امام (ره) گرگان اشاره و خاطرنشان کرد: فضای سالن گرگان را دوست دارم و آرزویم است که در تمام شهرها تماشاگران با این شور و شوق تیم خود را تشویق و حمایت کنند.

ساهاکیان تصریح کرد: گرگان شهری است که مردم آن بسکتبال را می فهمند و تیم های این شهر همواره از حمایت تماشاگران بهره مند بودند و تیم های آن عملکرد خیلی خوبی در لیگ داشته اند.

وی یادآور شد: آقایان ایزدپناه و کلاسنگیانی دوتن از بهترین دوستان گرگانی من هستند که حق استادی بر گردن من دارند و به همین خاطر نسبت به مردم و هواداران تیم گرگان علاقه مند هستم.

وی درباره تیم شیمیدر تهران بیان کرد: تیم جوانی داریم و سال اولی است که در لیگ برتر بازی می کنیم. در این بازی باانگیزه شروع کردیم اما اشتباهات خیلی زیادی در زمین داشتیم و با تمریناتی که در طول فصل انجام می دهیم اشتباهات را به حداقل می رسانیم.

ملی پوش تیم شیمیدر از اظهارنظر درباره جایگاه نهایی تیم خودداری کرد و گفت: اکنون خیلی زود است که بخواهیم در مورد آینده و جایگاه تیم صحبت کنیم. شیمیدر سال نخست حضورش در لیگ را تجربه می کند و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حتماً به مقام قهرمانی دست یابد.

وضعیت سرمربی تیم ملی یک و نیم ماه دیگر مشخص می شود

اوشین ساهاکیان درباره غیبت تیم قهرمان فصل گذشته لیگ بسکتبال بیان کرد: مهرام همانند تیم ذوب آهن اصفهان از قدمت بالایی در لیگ برخوردار است و باعث تاسف است که چنین تیم هایی در لیگ حضور نداشته باشند.

ساهاکیان تصریح کرد: علت کناره گیری این تیم ها را نمی دانم اما هراندازه که چنین تیم هایی را از دست بدهیم، کیفیت و جذابیت لیگ خیلی کم می شود و تیم ملی ضرر خواهید دید.

وی همچنین درباره وضعیت سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: نتیجه ای که در مسابقات اخیر جام ملت های آسیا کسب کردیم مطلوب نبود و شنیده ام رئیس فدراسیون در جلسه ای با وزیر ورزش و جوانان از تمایل خود به ابقای «بائرمن» سخن گفته است.

وی افزود: بازی های دشواری پیش رو داریم و فکر می کنم حداکثر تا یک ماه و نیم دیگر مشخص خواهد شد چه کسی سکاندار تیم ملی می شود.

ملی پوش مطرح بسکتبال در پاسخ به این سوال که تیم ملی با مربی خارجی موفق به کسب سهمیه المپیک خواهد شد یا خیر، گفت: کسب سهمیه المپیک به مربی داخلی یا خارجی ارتباطی ندارد و همه این افراد آنقدر دانش فنی دارند که بتوانند تیم ملی را هدایت کنند و فقط نتیجه گرفتن در زمین بازی اهمیت دارد.

از هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بازی تیم های شهرداری گرگان و شیمیدرسلف تهران با نتیجه ۷۸ بر ۶۲ به سود تیم تهرانی به پایان رسید.