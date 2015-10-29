تاکید بان کی مون بر ضرورت همکاری کشورهای تاثیرگذار در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بان کی مون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «خوزه مانوئل گارسیا مارگالو» وزیر امور خارجه اسپانیا خواستار تلاش برای ایجاد راه حل سیاسی برای بحران سوریه شد و گفت: برای بحران سوریه راه حل نظامی وجود ندارد.

وی از رهبران اروپایی خواستار همبستگی و همدردی با آوارگانی که از ترس مرگ کشور خود را ترک کرده اند و تضمین حقوق آنها شد و یادآور شد: ساخت دیوار و کشیدن سیم خاردار راه حل بحران نیست.

دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه بحران سوریه یک مسئله جهانی و نیازمند همبستگی جهانی است، افزود: بحران در این کشور نیازمند همبستگی سیاسی جهانی است و تهدیدی برای ثبات اروپا به شمار می رود و نیازمند راه حل های سریع و تأثیرگذار است.

بان کی مون همچنین ابراز امیدواری کرد نشست وزرای خارجه کشورهای عربستان، ترکیه، روسیه، ایران، آمریکا، فرانسه، لبنان، عراق، انگلیس، آلمان و مصر در وین پایتخت اتریش در ایجاد راه حل سیاسی برای بحران سوریه کارساز باشد.

وی تصریح کرد بعد از توافق هسته ای ایران با رهبران کشورهای ۱+۵ که شامل آمریکا، فرانسه، روسیه، انگلیس، چین و آلمان می شود، تماس حاصل کرده و خواهان به کارگیری تلاش های مشابه در مورد بحران سوریه شده است.