مصر ۴ فروند جنگنده اف ۱۶ از آمریکا دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع مصر با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای تاکید بر روابط دو جانبه و همکاری نظامی میان مصر و آمریکا انجام گرفت.

در همین رابطه «استیون بیکرافت» سفیر آمریکا در قاهره تاکید کرد: تحویل جنگنده های اف ۱۶ جدید نشان دهنده گام رو به جلو در همکاری میان مصر و آمریکا در مبارزه با تروریسم، تحقق ثبات در منطقه و تقویت همکاری تاریخی میان دو کشور است.

بر این اساس یونس المصری فرمانده نیروهای هوایی مصر گفت: نیروی هوایی با شجاعت و اقتدار مشغول انجام مأموریت های بی سابقه در مبارزه با تروریسم، تامین امنیت مرزها و حمایت از ارکان امنیت ملی مصر در تمام زمینه ها است.

وی ضمن تمجید از روابط استراتژیک میان مصر و آمریکا، تاکید کرد: جنگنده های جدید بازتاب توان تشکیلات هوایی در اجرای همه مأموریت ها در شرایط مختلف است. به گفته المصری نیروی هوایی همچنان با اقتدار به دفاع از امنیت و ثبات ملت مصر ادامه خواهد داد.