به گزارش خبرنگار مهر بر اساس این اصلاحیه ظرفیت های این رشته محل ها افزایش یافت.

در حال حاضر ظرفیتی بیش از ۵۱۸ هزار نفر از سوی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی اختصاص یافته است.

همچنین به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از متقاضیان شرکت در این دوره ها که تاکنون اقدام به ثبت نام نکرده اند، مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه تمدید شد.

امکان ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی سال ۹۴ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) برای تمامی داوطلبان اعم از اینکه در آزمون سراسری سال ۹۴ شرکت کرده باشند و یا شرکت نکرده باشند، فراهم است.

پذیرش در این مرحله برای تعدادی از رشته های مقطع کاردانی دوره های روزانه دانشگاه های علوم پزشکی، رشته های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور و مقطع کارشناسی پردیس های دانشگاهی دانشگاه های تهران و صنعتی شریف در کیش بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد.

با توجه به اینکه پرداخت ثبت نام به صورت اینترنتی است داوطلبان باید از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است استفاده کرده و با مراجعه به سایت سازمان سنجش sanjesh.org و پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار ريال بابت هر گروه آزمایشی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.