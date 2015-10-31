لیگ تکواندو روزهای خوبی درپیش دارد

رحیم صالحی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در لیگ ۹۴ تمامی نفرات صاحب نام تکواندو در تیم های مختلف حضور دارند همین موضوع باعث رقابت نزدیک تیم ها شده و نمی توان تیم خاصی را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی نام برد.

وی در مورد پذیرفتن هدایت تیم شهرداری گفت: چند سال با جوانه در لیگ برتر حضور داشتیم و به دلیل آنکه برخی نفرات ما اهل مازندران بودند و از دست دادن آنها شرایط فنی ما را به کلی تغییر می داد طی توافقی دو جانبه دو تیم ادغام شده و به نام شهرداری ساری در لیگ به میدان می رویم.

سرمربی سارویها در خصوص تساوی دیدار با گیتی پسند گفت: ما با ترکیبی جوان راهی این دیدار شدیم و رضا حبیبی را هم به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشتیم با این وجود توان پیروزی و کسب هر سه امتیاز را داشتیم که در نهایت شرایط به گونه ای پیش رفت که به یک امتیاز بسنده کنیم.

صالحی به حضور جوانان با آتیه ای چون ساسانی در این تیم گفت: تکیه ما برای حضور در لیگ به همین جوانان با آتیه است که علی رغم کمبود تجربه با انگیزه بالا تلاش کرده و مبارزات خوبی را مقابل چهر های صاحب تکواندو به نمایش می گذارند. به هر حال آینده تکواندو ایران به این جوانان تعلق دارد و باید در چرخه لیگ آبدیده شوند.

وی به حضور تکواندوکاران خارجی هم در لیگ اشاره کرد و گفت: حضور خارجی ها برای آنها خیلی مفید است و با تمرین و مبارزه در کنار تکواندوکاران ما هم تجربه کسب می کنند و هم به لحاظ فنی پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهند داشت. از سوی دیگر تنور لیگ هم داغتر و هیجان بالاتر می رود.

سرمربی شهرداری ساری در پایان گفت: لیگ امسال به دلیل تعادل قدرت بین تیم ها و حضور ملی پوشان در تیم های مختلف از سطح فنی بالایی برخودار است و بدون شک رقابتهای خوب و پرهیجانی پیش رو خواهیم داشت.

هفته نخست رقابتهای لیگ برتر تکواندو روز پنجشنبه برگزار شد و دو تیم گتی پسند و شهرداری ساری به تساوی ۴ بر۴ رضایت دادند.