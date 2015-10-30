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۸ آبان ۱۳۹۴، ۷:۱۲

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز :

امام خمینی(ره) نتیجه مکتب حسینی بود

امام خمینی(ره) نتیجه مکتب حسینی بود

همدان- نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز گفت: امام خمینی(ره) نتیجه مکتب حسینی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی که میهمان چهارمین شب مراسم عزاداری دهه دوم محرم در دفتر امام جمعه همدان بود شامگاه پنجشنبه  با اشاره به فواید صلوات بیان داشت: صلوات باعث استجابت دعاها خواهد شد و دعا به مقام اجابت نمی‌رسد مگر اینکه صلوات مورد قبول حق تعالی قرار گیرد بنابراین قبل و بعد از دعا باید برای استجابت آن صلوات فرستاده شود.

وی ادامه داد: فردی که مجلس عزای اباعبدالله حاضر می‌شود بر بال ملائک قرارگرفته و در بارگاه ایشان قرار دارد چراکه زیارت ایشان معارف الهی را بر هر فردی منتقل می‌کند.

امام جمعه شهر اهواز که دعای ندبه، زیارت عاشورا و خطبه فدکیه را راه گشای راه امروز جهان تشیع معرفی می‌کرد، بیان داشت: ملت ایران سرا پا تابع ولی فقیه خود است و اجازه نمی‌دهد که چون دوران پس از رسول خدا(ص) سلاله پاکش تنها بماند.

حجت الاسلام حاجتی عنوان کرد: شعار آنانی که در اردوگاه انتظار قرار دارند «لبیک یا حسین» است همانطور که امام خمینی(ره) نتیجه مکتب حسینی بود و تحلیل گران بزرگ سیاسی از درک این شخصیت بزرگ تاریخ بازماندند چراکه وی فردی بود که حمله عراق به کویت و فروریختن امپراطوری شوروی را پیش‌بینی کرد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) عاشورا را یک میتینگ سیاسی می‌دانست، اظهار داشت: میتینگی که پیام عاشورای حسینی را به همراه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز بااشاره به اینکه جاسوسان دستگاه‌های امنیتی اروپا در اوایل دوران حمله عراق به ایران دور هم جمع شدند تا چرایی مقاومت ملت ایران را بیابند، بیان داشت: همه به این نتیجه رسیدند تا زمانی که فرهنگ شهادت در بین ایرانیان وجود دارد نمی‌توان آن‌ها را شکست داد.

حجت‌الاسلام حاجتی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مراکز شیعه شناسی جهان در تلاویو مرکز اسرائیل قرار دارد و فرهیختگان آن به این نتیجه رسیده‌اند تا حسین (ع) را از فرهنگ تشیع نگیرند این کتب خاموش شدنی نیست.

وی عنوان کرد: اکنون در نیجریه ۱۲ میلیون نفر به دست یک روحانی که در قم درس‌خوانده شیعه شده‌اند کمااینکه سردار همدانی نیز لشکر ۱۰۰ هزار نفری از مدافعان حرم را تربیت کرد.

کد مطلب 2953175

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