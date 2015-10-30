به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میراحمدرضا حاجتی که میهمان چهارمین شب مراسم عزاداری دهه دوم محرم در دفتر امام جمعه همدان بود شامگاه پنجشنبه با اشاره به فواید صلوات بیان داشت: صلوات باعث استجابت دعاها خواهد شد و دعا به مقام اجابت نمیرسد مگر اینکه صلوات مورد قبول حق تعالی قرار گیرد بنابراین قبل و بعد از دعا باید برای استجابت آن صلوات فرستاده شود.
وی ادامه داد: فردی که مجلس عزای اباعبدالله حاضر میشود بر بال ملائک قرارگرفته و در بارگاه ایشان قرار دارد چراکه زیارت ایشان معارف الهی را بر هر فردی منتقل میکند.
امام جمعه شهر اهواز که دعای ندبه، زیارت عاشورا و خطبه فدکیه را راه گشای راه امروز جهان تشیع معرفی میکرد، بیان داشت: ملت ایران سرا پا تابع ولی فقیه خود است و اجازه نمیدهد که چون دوران پس از رسول خدا(ص) سلاله پاکش تنها بماند.
حجت الاسلام حاجتی عنوان کرد: شعار آنانی که در اردوگاه انتظار قرار دارند «لبیک یا حسین» است همانطور که امام خمینی(ره) نتیجه مکتب حسینی بود و تحلیل گران بزرگ سیاسی از درک این شخصیت بزرگ تاریخ بازماندند چراکه وی فردی بود که حمله عراق به کویت و فروریختن امپراطوری شوروی را پیشبینی کرد.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) عاشورا را یک میتینگ سیاسی میدانست، اظهار داشت: میتینگی که پیام عاشورای حسینی را به همراه دارد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز بااشاره به اینکه جاسوسان دستگاههای امنیتی اروپا در اوایل دوران حمله عراق به ایران دور هم جمع شدند تا چرایی مقاومت ملت ایران را بیابند، بیان داشت: همه به این نتیجه رسیدند تا زمانی که فرهنگ شهادت در بین ایرانیان وجود دارد نمیتوان آنها را شکست داد.
حجتالاسلام حاجتی افزود: یکی از بزرگترین مراکز شیعه شناسی جهان در تلاویو مرکز اسرائیل قرار دارد و فرهیختگان آن به این نتیجه رسیدهاند تا حسین (ع) را از فرهنگ تشیع نگیرند این کتب خاموش شدنی نیست.
وی عنوان کرد: اکنون در نیجریه ۱۲ میلیون نفر به دست یک روحانی که در قم درسخوانده شیعه شدهاند کمااینکه سردار همدانی نیز لشکر ۱۰۰ هزار نفری از مدافعان حرم را تربیت کرد.
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