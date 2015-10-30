بمباران اهداف داعش در سرت لیبی توسط جنگنده های ناشناس

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی اعلام کرد: جنگنده هایی که معلوم نبود متعلق به کدام کشور و یا طرف است پایگاه های تروریست های داعش در شهر ساحلی سرت واقع در مرکز لیبی را بمباران کردند.

غالبا نیروی هوایی لیبی مرکز تجمع و مراکز گروهک داعش در مناطق تحت اشغال این گروهک را به ویژه در شهرهای درنه، سرت، صبراته و برخی مناطق بنغازی هدف قرار می دهد.

گفتنی است ارتش لیبی حملات خود علیه شبه نظامیان را بعد از شکست گفت و گوها میان گروه های لیبی که تحت نظارت سازمان ملل متحد در جریان بود را شدت بخشیده اند.

بعد از مخالفت گروه های لیبی با پیشنهاد برناردینو لیون نماینده بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در لیبی، گفت و گوها با بن بست مواجه شد و لیون از سمت خود کناره گیری کرد.

بان کی مون بعد از کناره گیری لیون مارتن کوپلر آلمانی را به عنوان نماینده جدید خود در لیبی انتخاب کرد. این کشور از آگوست سال گذشته، زمانی که افراد مسلح به پایتخت این کشور حمله و دولت رسمی را مجبور به پناه گرفتن در طبرق در شرق این کشور کردند، در کنترل دو دولت موازی و رقیب بوده است.

لیبی از سال ۲۰۱۱ و سقوط رژیم «معمر قذافی» صحنه هرج و مرج و ناآرامی بوده و در حال حاضر دارای دو دولت و پارلمان موازی است. گروه تروریستی داعش نیز از خلا ایجادشده استفاده کرده و شهر سرت را پایگاه خود در لیبی اعلام کرده است.