عربستان در حادثه منا بسیار بد عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در سفر خود به قم، شامگاه پنجشنبه با حضور در منزل مرحوم دکتر ناصر قربان‌نیا، عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید که در فاجعه منا جان خود را دست داد، با خانواده این مرحوم دیدار کرد و درگذشت قربان‌نیا را به ایشان تسلیت گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طلب مغفرت برای قربان‌نیا، اظهار داشت: ایشان فردی عالم و پرهیزکار بود و درگذشت وی ما را متأثر کرد.

وی با بیان اینکه حادثه منا حادثه‌ای عجیب بود، افزود: این حادثه تلخ و دردآور، شوک بزرگی به کشور وارد کرد.

لاریجانی ادامه داد: عربستان در ایجاد این حادثه هم مقصر بود و هم بسیار بد عمل کرد، به طوری که تعداد کشته‌ها بیش از ۷ هزار نفر بود.

ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم مذهبی در ایام محرم

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین شامگاه پنج‌شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان هیئت‌های مذهبی قم با اشاره به ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم مذهبی در ایام محرم، از اقدامات هیئات مذهبی این استان در دهه اول محرم امسال تشکر کرد.

علی لاریجانی در این دیدار، از برگزاری مراسم مذهبی توسط هیئت‌های مذهبی تشکر و اظهار کرد: امیدواریم این مراسم در سال‌های بعد نیز هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.

بر اساس این گزارش، مؤمنی به نمایندگی از سوی مسئولان هیئت‌های مذهبی قم با اشاره به برخی مشکلات، برگزاری این دیدار را برای حل مسائل مفید دانست و تقاضا کرد که مسئولان هیئت‌ها بتوانند در زمان‌های مناسب برای بررسی مشکلات و ارائه گزارش با ریاست مجلس شورای اسلامی دیدار داشته باشند.

رئیس قوه مقننه شامگاه پنج‌شنبه با حضور در هیئت عزاداری بیت‌الزهرا(س) و همچنین مراسم عزاداری مسجد رفعت، در مراسم سوگواری هفتمین شب شهادت سید و سالار شهیدان عالم، حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) شرکت کرد.