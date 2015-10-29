روابط آمریکا با اروپا تحت تاثیر جدایی انگلیس قرار نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک مقام ارشد آمریکایی از احتمال جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا خبر داده است. این مقام که نام خود را فاش نکرده است می گوید جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا روابط تجاری دو کشور را با چالش روبرو خواهد کرد.

به گفته نماینده ایالات متحده در امور تجاری قرارداد تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا نمی تواند تحت تاثیر جدایی انگلیس از این اتحادیه قرار بگیرد.

بر اساس گزارش دولت انگلیس قرار است اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی همه پرسی در این کشور برای ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا برگزار شود.

این مقام آمریکایی می گوید رابطه تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی به صورت جمعی طراحی شده است و این قرارداد نمی تواند برای کشور مثل انگلیس از نو طراحی شود.

ایالات متحده با مجموع ۵۴ میلیارد دلار واردات از بریتانیا در سال ۲۰۱۴، پس از اتحادیه اروپا، بزرگترین مقصد صادارت محصولات انگلیسی است.